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Американская актриса внезапно умерла в 38 лет: что известно

В последнее время актриса жаловалась на заложенность носа

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская актриса и кинопродюсер Джессика Кэмпбелл внезапно скончалась в 38-летнем возрасте в собственной квартире. Обстоятельства ее смерти выясняются.

Американская актриса внезапно умерла в 38 лет: что известно

Джессика Кэмпбелл / Фото Nachedeu

Эту трагическую новость сообщила двоюродная сестра актрисы Сара. По ее словам, Джессика вернулась домой и пошла в ванную, а там уже ее нашли на полу без сознания. Она так и не пришла в себя. Родственники не знают, что могло стать причиной смерти звезды фильма "Выскочка", поэтому ждут результатов вскрытия.

Сестра актрисы отметила, что Джессика в последнее время жаловалась на простудные симптомы, в частности — заложенность носа, но не верит в то, что это была коронавирусная инфекция, которая могла стать причиной ее смерти.

Известно, что киноактерская карьера Джессики Кэмпбелл продлилась 11 лет — с 1992 по 2003 годы. Она даже стала лауреаткой премии St. Louis International Film Festival в номинации "Премия новому актеру". За это время она успела сняться в нескольких фильмах. Самые популярные из  них — "Выскочка", где ей компанию составила Риз Уизерспун и Мэттью Бродерик, а также драма "Безопасность вещей".

Напомним, что британская актриса Барбара Шелли скончалась на 88 году жизни после выписки из больницы, в которой она лежала с коронавирусом. Причиной смерти актрисы стал не COVID-19, так как она излечилась от него.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 77-м году жизни перестало биться сердце американской актрисы Кэрон Саттон, которая больше всего запомнилась зрителям по фильмах "Стальные магнолии" и "Рэй". Знаменитость скончалась в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.


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Источник: https://www.tmz.com/2021/01/13/election-actress-jessica-campbell-death/
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