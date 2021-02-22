logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.02.2021

BTC/USD

55708.12

ETH/USD

1860.28

LTC/USD

217.96

НБУ 22.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Американская телеведущая умерла после вакцинации от COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Американская телеведущая умерла после вакцинации от COVID-19

Супруг телеведущей прокомментировал её смерть

сегодня, 10:08
Автор:

Мокрик Анастасия

Карен Хадсон-Сэмюэлс, которая ранее работала телеведущей Детройтского телевидения, умерла на следующий день после вакцинации от коронавируса. Её сердце перестало биться на 68 году жизни. Об этом информирует издание Daily Mail.

Американская телеведущая умерла после вакцинации от COVID-19

Телеведущая умерла на следующий день после вакцинации - фото иллюстративное : JOEL SAGET

Информацию о смерти телеведущей подтвердил супруг погибшей — Клифф. Он обнаружил её бездыханное тело в их доме. По словам мужа Хадсон, официальная причина смерти все еще неизвестна. Однако у семьи есть подозрения, что у Карен был инсульт, который произошел из-за побочных эффектов вакцины. Название вакцины Клифф не раскрыл журналистам. Он лишь добавил, что хочет дождаться результатов судмедэкспертизы.

Американская телеведущая умерла после вакцинации от COVID-19 - фото 2

Коллеги Карен выразили свои глубокие соболезнования в связи со смертью телеведущей. Хадсон-Сэмюэлс была любима обществом Детройта и запомнилась как "важная фигура" в истории городских СМИ.

Хадсон-Сэмюэлс в 2016 году помогла основать Музей вещания Уильяма В. Бэнкса, в котором подробно рассказывается о наследии WGPR-TV 62, первой станции, принадлежащей афроамериканцами в США. В этом месяце станция была официально внесена в Национальный реестр исторических достопримечательностей, движение, возглавляемое Хадсон-Сэмюэлс.

Только в прошлом году Хадсон-Сэмюэлс был избран председателем Комитета по изучению черных исторических мест Детройтского исторического общества. Ее карьера в сфере тележурналистики длилась более четырех десятилетий в Детройте.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в СМИ назвали реальную причину смерти актера Андрея Мягкова, а также о том, что судья "МастерШеф" пытался трижды покончить с собой.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9270125/Former-Detroit-TV-anchor-Karen-Hudson-Samuels-dies-taking-vaccine.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ