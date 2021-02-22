Американская телеведущая умерла после вакцинации от COVID-19

Карен Хадсон-Сэмюэлс, которая ранее работала телеведущей Детройтского телевидения, умерла на следующий день после вакцинации от коронавируса. Её сердце перестало биться на 68 году жизни. Об этом информирует издание Daily Mail.

Телеведущая умерла на следующий день после вакцинации - фото иллюстративное : JOEL SAGET

Информацию о смерти телеведущей подтвердил супруг погибшей — Клифф. Он обнаружил её бездыханное тело в их доме. По словам мужа Хадсон, официальная причина смерти все еще неизвестна. Однако у семьи есть подозрения, что у Карен был инсульт, который произошел из-за побочных эффектов вакцины. Название вакцины Клифф не раскрыл журналистам. Он лишь добавил, что хочет дождаться результатов судмедэкспертизы.





Коллеги Карен выразили свои глубокие соболезнования в связи со смертью телеведущей. Хадсон-Сэмюэлс была любима обществом Детройта и запомнилась как "важная фигура" в истории городских СМИ.

Хадсон-Сэмюэлс в 2016 году помогла основать Музей вещания Уильяма В. Бэнкса, в котором подробно рассказывается о наследии WGPR-TV 62, первой станции, принадлежащей афроамериканцами в США. В этом месяце станция была официально внесена в Национальный реестр исторических достопримечательностей, движение, возглавляемое Хадсон-Сэмюэлс.

Только в прошлом году Хадсон-Сэмюэлс был избран председателем Комитета по изучению черных исторических мест Детройтского исторического общества. Ее карьера в сфере тележурналистики длилась более четырех десятилетий в Детройте.

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