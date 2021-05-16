Андре Тан развелся с женой после 9 лет брака: что случилось



















Рассталась еще одна пара украинского шоу-бизнеса. Как оказалось, известный дизайнер Андре Тан развелся со своей супругой Алиной Харечко спустя 9 лет брака. Но экс-возлюбленные сумели сохранить хорошие отношения.

Андре Тан с женой / фото: andre_tan_official

В программе "Светская жизнь" Андре Тан рассказал, что они с женой стали очень часто ссориться из-за дизайнерских амбиций Алины. Экс-жена модельера запустила свою линию одежды Home Wings и не хотела, чтобы Андре Тан рекомендовал, что и как ей нужно делать.

"Она сказала, что хочет сама совершать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор", — поделился дизайнер.

И несмотря на то, что экс-возлюбленные не живут вместе больше год, они смогли сохранить нормальные отношения и с благодарностью отпустили друг друга. Андре Тан признался, что оставил бывшей супруге большой дом с земельным участком, а также новую машину. Еще он ежемесячно выплачивает ей большие алименты на дочку Софию.

В социальной сети Instagram Алина Харечко также поблагодарила своего бывшего мужа и отметила, что вместе они прожили непростое время, поскольку были и взлеты, и падения. Но они как начали свои отношения с дружбы, так ею их и заканчивают.

Напомним, что известная украинская артистка Ирина Билык призналась, что разводится со своим супругом Асланом Ахмадовым. Певица заявила, что инициатором разрыва стала именно она и назвала причину своего решения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский исполнитель Алексей Завгородний (Позитив) развелся со своей женой Анной Андрийчук, с которой был вместе на протяжении 13 лет. Слухи об их расставании ходили уже давно, но пара не комментировала эту информацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!