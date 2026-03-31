Анджелина Джоли изменилась: говорят, что со звездой что-то не так (ФОТО)

Анджелина Джоли. Фото: EPA

Голливудская актриса Анджелина Джоли привлекла внимание поклонников после появления на модном мероприятии в Шанхае. Звезда посетила презентацию косметической линии бренда Tom Ford Beauty, но именно ее внешний вид и поведение стали темой активных обсуждений в социальных сетях.

Анджелина Джоли для мероприятия выбрала элегантное шелковое платье цвета слоновой кости. Ее образ дополнили волосы в холодном светлом оттенке блонда и яркая красная помада. Фотографии с мероприятия быстро распространились в интернете, где пользователи начали активно комментировать изменение облика знаменитости.

На платформе X некоторые пользователи предположили, что актриса вела себя более сдержанно, чем обычно, и пыталась избегать камер фотографов. Часть комментаторов обратила внимание на ее взгляд и мимику, отмечая, что они казались непривычными.

В сети начали появляться различные предположения о возможных причинах таких изменений, в частности пользователи писали о возрастных особенностях, освещении во время фотосъемки и косметических процедурах.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

"Анджелина Джоли выглядит совсем по-другому"; "В ее глазах нет радости"; "Интересно, это просто освещение, или что-то большее"; "Что это у нее на голове? Выражение ее лица иное, чем мы привыкли видеть. Может ли это быть связано с возрастом, чрезмерным количеством пластических операций или каким-то скрытым заболеванием (например, параличом)?".

В то же время многие поклонники подчеркнули, что Джоли, которой уже более 50 лет, все еще сохраняет элегантный стиль и остается одной из самых известных актрис Голливуда.

