Анджеліна Джолі зробила нову заяву про війну: показала фото та відео з України

Анджеліна Джолі. Фото з відкритих джерел

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі знову публічно висловилася про війну Росії проти України. Разом із британським фотографом Джайлс Дьюлі вона оприлюднила в Instagram допис з відео та фото, зробленими під час поїздок в Україну.

Анджеліна Джолі та Джайлс Дьюлі у зверненні наголосили на масштабах гуманітарної кризи. Вони опублікували статистику, де вказують, що 10,8 мільйона людей в Україні потребують допомоги, 5,9 мільйона були змушені залишити країну, ще 5 мільйонів живуть під окупацією. Зафіксовано понад 250 атак на медичні заклади, а 1380 лікарень пошкоджені або зруйновані.

"Цивільне населення продовжує стикатися з надто слабким захистом. Дрони досягають житлових кварталів. Інфраструктура, школи та лікарні зазнають ударів", — зазначили Джолі та Дьюлі.

Як вказує акторка, лише у 2025 році в Україні загинули 2248 мирних жителів, понад 12 тисяч отримали поранення, а кількість жертв від вибухової зброї зросла на 26%.

Окремо вони підкреслили, що Росія продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру, через що українці залишаються без світла та тепла, навіть коли температура взимку опускається до -25 градусів.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі двічі була в Україні після повномасштабного вторгнення. Перший візит акторка здійснила у квітні 2022 року, коли відвідала Львів. У 2025 році Джолі побувала у Херсоні та Миколаєві, де зустрічалася з медиками, дітьми та родинами, що постраждали від війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу заяву Анджеліни Джолі з візиту до України.

Також "Коментарі" писали про нові фото Джолі з України.