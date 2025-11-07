Анджелина Джоли побывала в еще одном украинском городе: где увидели актрису (ФОТО)

Голливудская актриса и гуманитарная активистка Анджелина Джоли, недавно посетившая Херсон и Николаев, побывала еще в одном украинском городе. Пользователи соцсетей сообщают, что актрису видели на одной из автозаправок в Тернополе, а снимок с камер наблюдения быстро распространился по сети.

Анджелина Джоли. Фото из открытых источников

Местный Telegram-канал "Файне місто" сообщил, что читатели узнали Анджелину Джоли на одной из заправок в Тернополе. На опубликованном снимке видна женщина в темной одежде и медицинской маске, заказывающая кофе. Пользователи считают, что это именно Анджелина Джоли.

"Читатели утверждают, что видели актрису на одной из заправок в городе. Кто успел взять автограф?" — говорится в сообщении канала.

Официального подтверждения пребывания Анджелины Джоли в Тернополе пока нет. По словам некоторых комментаторов, возможно, ее кортеж просто проезжал через область во время визита в Украину.

Фотография Анджелины Джоли в Тернополе

Напомним, ранее стало известно, что 5 ноября актриса посетила Херсон и Николаев. По данным Politico, Анджелина Джоли прибыла в Украину тайно, пересек границу пешком. Во время визита в Украину она встречалась с медиками, волонтерами и местными семьями, чтобы узнать больше о жизни людей в прифронтовых регионах.

