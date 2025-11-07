Анджеліна Джолі побувала в ще одному українському місті: де побачили акторку (ФОТО)

Голлівудська акторка та гуманітарна активістка Анджеліна Джолі, яка нещодавно відвідала Херсон і Миколаїв, побувала ще в одному українському місті. Користувачі соцмереж повідомляють, що акторку бачили на одній із автозаправок у Тернополі, а знімок із камер спостереження швидко поширився мережею.

Анджеліна Джолі. Фото з відкритих джерел

Місцевий Telegram-канал "Файне місто" повідомив, що читачі впізнали Анджеліну Джолі на одній із заправок у Тернополі. На опублікованому знімку видно жінку у темному одязі та медичній масці, яка замовляє каву. Користувачі вважають, що це саме Анджеліна Джолі.

"Читачі стверджують, що бачили акторку на одній із заправок у місті. Хто встиг взяти автограф?" — йдеться в дописі каналу.

Офіційного підтвердження перебування Анджеліни Джолі в Тернополі поки немає. За словами деяких коментаторів, можливо, її кортеж просто проїжджав через область під час подорожі Україною.

Фотографія Анджеліни Джолі в Тернополі

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 5 листопада акторка відвідала Херсон та Миколаїв. За даними Politico, Анджеліна Джолі прибула до України таємно, перетнувши кордон пішки. Під час візиту до України вона зустрічалася з медиками, волонтерами та місцевими родинами, щоб дізнатися більше про життя людей у прифронтових регіонах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу заява Анджеліни Джолі з візиту до України. Акторка звернула увагу на дух українців.

Також "Коментарі" писали, що поки Джолі була в Україні, стало відомо, що її колишній чоловік Бред Пітт подав до суду на акторку та вимагає 35 мільйонів доларів.