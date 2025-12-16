Анджелина Джоли показала шрамы после мастэктомии на обложке Time France (ФОТО)

Анджелина Джоли. Фото: EPA

Одна из самых известных голливудских актрис и гуманитарных деятельниц Анджелина Джоли, появилась на обложке первого французского выпуска журнала Time France, открыто продемонстрировав шрамы после двойной мастэктомии. Фотосессия, автором которой стал фотограф Натаниэль Голдберг, стала не только художественным событием, но и общественным жестом, направленным на повышение осведомленности о здоровье женщин и профилактику рака молочной железы.

На обложке 50-летняя Анджелина Джоли позирует в черном свитере с глубоким вырезом прикрывая рукой грудь.

"У меня эти шрамы вместе со многими женщинами, которых люблю. Меня всегда трогает, когда я вижу других женщин с такими же шрамами", — сказала Джоли в интервью Time France.

Актриса подчеркнула, что хотела стать частью этого разговора, поэтому согласилась привлечь внимание к этой теме в медиа, которое готово говорить о профилактике, диагностике и доступе к знаниям о раке молочной железы. Джоли также акцентировала внимание на социальном неравенстве в медицине.

"Доступ к обследованию и лечению не должен зависеть от финансовых ресурсов или места жительства", — сказала актриса, подчеркнув, что ранняя диагностика часто спасает жизнь, но остается недоступной для миллионов женщин в мире.

Помимо обложки журнал опубликовал серию снимков, в частности монохромный крупный портрет Джоли, а также широкоугольный кадр с туманным освещением, где актриса сидит в центре комнаты.

Актриса впервые публично рассказала о своей профилактической мастэктомии в мае 2013 года. Тогда она сообщила, что является носительницей мутации гена BRCA1, значительно повышающей риск развития рака молочной железы. Джоли прошла хирургическое вмешательство и удалила грудь, а затем провела реконструктивную операцию. В 2015 году она также перенесла профилактическое удаление яичников и маточных труб из-за высокого риска рака яичников, обусловленного той же генетической предрасположенностью.

По данным Time France, публичное решение Джоли оказало беспрецедентное влияние на общество. В 2013 году ее откровенное заявление привело к росту количества скринингов раком молочной железы во Франции примерно на 20%. Этот феномен получил название "эффект Анджелины" и явился примером того, как публичные фигуры могут реально влиять на поведение людей в вопросах здоровья.

