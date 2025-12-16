Анджеліна Джолі показала шрами після мастектомії на обкладинці Time France (ФОТО)

Одна з найвідоміших голлівудських акторок і гуманітарних діячок Анджеліна Джолі, з’явилася на обкладинці першого французького випуску журналу Time France, відкрито продемонструвавши шрами після подвійної мастектомії. Фотосесія, автором якої став фотограф Натаніель Голдберг, стала не лише художньою подією, а й суспільним жестом, спрямованим на підвищення обізнаності про здоров’я жінок і профілактику раку молочної залози.

Анджеліна Джолі. Фото: EPA

На обкладинці 50-річна Анджеліна Джолі позує в чорному светрі з глибоким вирізом прикриваючи рукою груди.

"Я маю ці шрами разом із багатьма жінками, яких люблю. Мене завжди зворушує, коли я бачу інших жінок із такими ж шрамами", — сказала Джолі в інтерв’ю Time France.

Акторка наголосила, що хотіла стати частиною цієї розмови, тому погодилася привернути увагу до цієї теми у медіа, яке готове говорити про профілактику, діагностику та доступ до знань про рак молочної залози. Джолі також акцентувала увагу на соціальній нерівності в медицині.

"Доступ до обстеження та лікування не повинен залежати від фінансових ресурсів чи місця проживання", — сказала акторка наголосивши, що рання діагностика часто рятує життя, але залишається недоступною для мільйонів жінок у світі.

Крім обкладинки, журнал опублікував серію знімків, зокрема монохромний крупний портрет Джолі, а також ширококутний кадр із туманним освітленням, де акторка сидить у центрі кімнати.

Акторка вперше публічно розповіла про свою профілактичну мастектомію у травні 2013 року. Тоді вона повідомила, що є носійкою мутації гена BRCA1, яка значно підвищує ризик розвитку раку молочної залози. Джолі здійснила хірургічне втручання та видалила груди, а потім провела реконструктивну операцію. У 2015 році вона також перенесла профілактичне видалення яєчників і маткових труб через високий ризик раку яєчників, зумовлений тією ж генетичною схильністю.

За даними Time France, публічне рішення Джолі мало безпрецедентний вплив на суспільство. У 2013 році її відверта заява призвела до зростання кількості скринінгів на рак молочної залози у Франції приблизно на 20%. Цей феномен отримав назву "ефект Анджеліни" і став прикладом того, як публічні постаті можуть реально впливати на поведінку людей у питаннях здоров’я.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу заяву Анджеліни Джолі після візиту до України.

Також "Коментарі" писали, що Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі.