Анджелина Джоли сделала новое заявление о войне: показала фото и видео из Украины

Анджелина Джоли. Фото из открытых источников

Голливудская актриса Анджелина Джоли снова публично высказалась о войне России против Украины. Вместе с британским фотографом Джайлс Дьюли она обнародовала в Instagram сообщение с видео и фото, сделанным во время поездок в Украину.

Анджелина Джоли и Джайлс Дьюли в обращении отметили масштабы гуманитарного кризиса. Они опубликовали статистику, где указывают, что 10,8 миллиона человек в Украине нуждаются в помощи, 5,9 миллиона были вынуждены покинуть страну, еще 5 миллионов живут под оккупацией. Зафиксировано более 250 атак на медицинские учреждения, а 1380 больниц повреждены или разрушены.

"Гражданское население продолжает сталкиваться со слишком слабой защитой. Дроны достигают жилых кварталов. Инфраструктура, школы и больницы подвергаются ударам", — отметили Джоли и Дьюли.

Как указывает актриса, только в 2025 году в Украине погибли 2248 мирных жителей, более 12 тысяч получили ранения, а количество жертв взрывного оружия возросло на 26%.

Отдельно они подчеркнули, что Россия продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру, поэтому украинцы остаются без света и тепла, даже когда температура зимой опускается до -25 градусов.

Напомним, что Анджелина Джоли дважды находилась в Украине после полномасштабного вторжения. Первый визит актриса совершила в апреле 2022 года, когда посетила Львов. В 2025 году Джоли побывала в Херсоне и Николаеве, где встречалась с медиками, детьми и семьями, пострадавшими от войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первом заявлении Анджелины Джоли после визита в Украину.

Также "Комментарии" писали о новых фото Джоли с Украины.