Анджелини Джоли – 51: как сменялась актриса на протяжении карьеры в кино (ФОТО)

Анджелину Джоли 4 июня исполнилось 51 год. Она до сих пор остается одной из самых узнаваемых актрис современного кино, а ее карьера это не только путь от ранних ролей до "Оскара", но и заметная эволюция стиля, публичного образа и личного бренда, давно вышедшего за пределы Голливуда.

Анджелина Джоли. Фото: wikimedia/Harald Krichel

Родившаяся 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе Анджелина Джоли впервые появилась на экране еще ребенком. Мировую славу ей принесли ленты "Джиа", "Подмена", "Мистер и миссис Смит", а также франшиза "Малефисента". За роль в фильме "Прерванная жизнь" она получила премию "Оскар", закрепив статус актрисы первого эшелона.

Однако не менее важной частью ее общественной жизни стала гуманитарная деятельность. Джоли более двух десятилетий сотрудничала с ООН, занимаясь вопросами беженцев, образования и прав женщин. В частности, Джоли дважды приезжала в Украину после полномасштабного вторжения.

Визуальная трансформация Джоли не менее показательна. Если в 1990-х и начале 2000-х она ассоциировалась с темными волосами, резкими чертами и готической эстетикой, то впоследствии перешла к более "голливудской" классике. Последние годы ее стиль стал гораздо более мягким. Джоли имеет более светлый оттенок волос, естественну укладку и минималистичную элегантность.

Как отмечает стилист Дэмиен Джей из Hersheson's Belgravia, новый образ с "масляным блондом" подчеркивает естественный тон кожи и придает ей сдержанную легкость. По его словам, это уже не демонстративная звездность, а продуманная простота, ставшая новым языком Джоли в публичном пространстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что публичное появление Анджелины Джоли вызвало волну обсуждений из-за изменений во внешности актрисы. В сеть выложили ее фото.

Также "Комментарии" писали, что Анджелина Джоли показалась в элегантном "голом" платье.