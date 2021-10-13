Анджелину Джоли «застукали» на свидании с экс-мужем (ФОТО)

Личная жизнь голливудской красотки Анджелины Джоли всегда вызывает повышенный интерес, как у поклонников, так и прессы. Поэтому, встреча актрисы с бывшим мужем вызвала волну слухов.

Анджелина Джоли | ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Как сообщает издание The Daily Mail, речь идет не о Брэде Питте, а о первом муже знаменитости — Джонни Ли Миллере, с которым звезда "Малефисенты" была в браке с 1996 по 1999 годы. Их видели вместе после ужина в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, Джоли с бывшим супругом села в один автомобиль и уехала в неизвестном направлении.

Для "свидания" Анджелина выбрала черное пальто, замшевые туфли-лодочки и бежевую сумку от известного итальянского бренда Loro Piana. Ее экс-возлюбленный был в зеленой куртке.

Отметим, что в июле текущего года стало известно, что голливудская звезда возобновила общение с первым супругом, ее видели с бутылкой вина у дома актера. Инсайдеры также сообщали, что Джоли познакомила сыновей с бывшим мужем и эта встреча прошла очень хорошо.

К слову, Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер прожили в браке три года, что стало причиной расставания — неизвестно. Но спустя несколько лет актриса в одном из интервью призналась, что их расставание было ошибкой. Сейчас фанаты подозревают, что пара состоит в романтических отношениях, но никаких официальных подтверждений этому нет.

Напомним, 46-летняя голливудская красотка Анджелина Джоли давно является иконой моды, потому что ее наряды всегда выглядят стильно, модно и элегантно. Недавно актриса блеснула на красной дорожке Variety's Power Of Women в красивом платье от дизайнера Харита Хашима.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, зачем Анджелина Джоли купила особняк поближе к дому Брэда Питта после разлуки.

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