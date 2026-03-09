logo

Анна Тринчер показала забавное детское фото на горшке
НОВОСТИ

Анна Тринчер показала забавное детское фото на горшке

Анна Тринчер опубликовала детское фото и в шутку назвала тот период своим "прайм таймом".

9 марта 2026, 11:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская певица и актриса Анна Тринчер поделилась с подписчиками забавным архивным кадром с детства, быстро ставшим популярным в соцсетях. 24-летняя артистка опубликовала фото в своем профиле в Instagram, где с юмором вспомнила беззаботные годы детства.

Анна Тринчер показала забавное детское фото на горшке

Анна Тринчер. Фото из открытых источников

На опубликованном в соцсети фото маленькая Тринчер позирует в ярком голубом костюме и солнцезащитных очках, сидя на детском горшке. Певица в шутку назвала тот период своим "прайм таймом" и объяснила это несколькими причинами.

"Мой прайм тайм: я на содержании, просыпаюсь, когда хочу, лучшая форма — 15 кг, идеальная кожа и никакой ответственности", — написала певица под фото, добавив, что тогда не было никаких забот и ежемесячных расходов.

Анна Тринчер показала забавное детское фото на горшке - фото 2

Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Публикация быстро вызвала волну реакций среди подписчиков. В комментариях пользователи оставляли десятки отзывов: "Very good time"; "ты всегда в прайме!"; "Звездочка всегда была, есть и Будешь!"; "Уже тогда была деловая женщина"; "Милашка".

Анна Тринчер родилась в Киеве и обрела популярность еще в юном возрасте. Она представляла Украину на Детском Евровидении 2015 года, участвовала в шоу "Голос. Дети" и стала суперфиналисткой проекта "Голос страны". Также артистка известна по роли в популярном украинском сериале "Школа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анна Тринчер и Юлия Верба удивили архивным фото. На фотографиях обеих девушек сложно узнать.

Также "Комментарии" писали, что реперка alyona alyona опубликовала смелые фото в нижнем белье к 8 Марта.



Источник: https://www.instagram.com/p/DVmGrxSDJbd/?hl=uk
