logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Анна Трінчер показала кумедне дитяче фото на горщику
commentss НОВИНИ Всі новини

Анна Трінчер показала кумедне дитяче фото на горщику

Анна Трінчер опублікувала дитяче фото та жартома назвала той період своїм "прайм таймом".

9 березня 2026, 11:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська співачка та акторка Анна Трінчер поділилася з підписниками кумедним архівним кадром з дитинства, який швидко став популярним у соцмережах. 24-річна артистка опублікувала фото у своєму профілі в Instagram, де з гумором згадала безтурботні роки дитинства.

Анна Трінчер показала кумедне дитяче фото на горщику

Анна Трінчер. Фото з відкритих джерел

На опублікованому в соцмережі фото маленька Трінчер позує в яскравому блакитному костюмі та сонцезахисних окулярах, сидячи на дитячому горщику. Співачка жартома назвала той період своїм “прайм таймом” і пояснила це кількома причинами.

"Мій прайм тайм: я на утриманні, прокидаюсь коли хочу, найкраща форма — 15 кг, ідеальна шкіра та жодної відповідальності", — написала співачка під фото, додавши, що тоді не було жодних турбот і щомісячних витрат.

Анна Трінчер показала кумедне дитяче фото на горщику - фото 2

Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Публікація швидко викликала хвилю реакцій серед підписників. У коментарях користувачі залишали десятки відгуків: "Very good time"; "ти завжди в праймі!"; "Зірочка завжди була, є і Будеш!"; "Вже тоді була ділова жінка"; "Мілашка".

Анна Трінчер народилася у Києві та здобула популярність ще в юному віці. Вона представляла Україну на Дитячому Євробаченні 2015 року, брала участь у шоу "Голос. Діти" та стала суперфіналісткою проєкту "Голос країни". Також артистка відома за роллю у популярному українському серіалі "Школа".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Анна Трінчер і Юлія Верба здивували архівним фото. На світлинах обох дівчат складно впізнати.

Також "Коментарі" писали, що реперка alyona alyona опублікувала сміливі фото у спідньому до 8 Березня.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/p/DVmGrxSDJbd/?hl=uk
Теги:

Новини

Всі новини