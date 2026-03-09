Анна Трінчер показала кумедне дитяче фото на горщику

Українська співачка та акторка Анна Трінчер поділилася з підписниками кумедним архівним кадром з дитинства, який швидко став популярним у соцмережах. 24-річна артистка опублікувала фото у своєму профілі в Instagram, де з гумором згадала безтурботні роки дитинства.

Анна Трінчер. Фото з відкритих джерел

На опублікованому в соцмережі фото маленька Трінчер позує в яскравому блакитному костюмі та сонцезахисних окулярах, сидячи на дитячому горщику. Співачка жартома назвала той період своїм “прайм таймом” і пояснила це кількома причинами.

"Мій прайм тайм: я на утриманні, прокидаюсь коли хочу, найкраща форма — 15 кг, ідеальна шкіра та жодної відповідальності", — написала співачка під фото, додавши, що тоді не було жодних турбот і щомісячних витрат.

Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Публікація швидко викликала хвилю реакцій серед підписників. У коментарях користувачі залишали десятки відгуків: "Very good time"; "ти завжди в праймі!"; "Зірочка завжди була, є і Будеш!"; "Вже тоді була ділова жінка"; "Мілашка".

Анна Трінчер народилася у Києві та здобула популярність ще в юному віці. Вона представляла Україну на Дитячому Євробаченні 2015 року, брала участь у шоу "Голос. Діти" та стала суперфіналісткою проєкту "Голос країни". Також артистка відома за роллю у популярному українському серіалі "Школа".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Анна Трінчер і Юлія Верба здивували архівним фото. На світлинах обох дівчат складно впізнати.

Також "Коментарі" писали, що реперка alyona alyona опублікувала сміливі фото у спідньому до 8 Березня.