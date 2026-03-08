Реперка alyona alyona опублікувала сміливі фото у спідньому до 8 Березня (ФОТО)

Рубрики
Українська реперка alyona alyona, справжнє ім’я якої Альона Савраненко, привернула увагу шанувальників новою фотосесією, опублікованою в Instagram до Міжнародного жіночого дня 8 березня.
alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona з’явилася на нових фото у яскравому образі у синій білизні, яскраво-рожевих чоботах і шубці. Світлини з реперкою швидко розійшлися мережею.
Метою публікації відвертих фото від alyona alyona стала спроба не лише привернути увагу до свята, а й нагадати про силу та роль українських жінок під час війни.
alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Разом з фотосесією реперка також опублікувала заклик підтримати благодійний збір на дрони для бригади, де служать представниці ветеранського руху VETERANKA. За словами виконавиці, найкращим привітанням до 8 Березня може стати не лише букет чи слова, а реальна допомога тим, хто захищає країну.
