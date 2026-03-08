Реперка alyona alyona опублікувала сміливі фото у спідньому до 8 Березня (ФОТО)

Українська реперка alyona alyona, справжнє ім’я якої Альона Савраненко, привернула увагу шанувальників новою фотосесією, опублікованою в Instagram до Міжнародного жіночого дня 8 березня.

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona з’явилася на нових фото у яскравому образі у синій білизні, яскраво-рожевих чоботах і шубці. Світлини з реперкою швидко розійшлися мережею.

Метою публікації відвертих фото від alyona alyona стала спроба не лише привернути увагу до свята, а й нагадати про силу та роль українських жінок під час війни.

"Українські жінки щодня доводять, наскільки вони сильні. Вони воюють на фронті, рятують життя як медикині, волонтерять, працюють у найрізноманітніших сферах, підтримують економіку, виховують дітей, піклуються про близьких. Це справжня суперсила", — написала артистка.

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Разом з фотосесією реперка також опублікувала заклик підтримати благодійний збір на дрони для бригади, де служать представниці ветеранського руху VETERANKA. За словами виконавиці, найкращим привітанням до 8 Березня може стати не лише букет чи слова, а реальна допомога тим, хто захищає країну.

"Якщо хочете привітати жінок, будь ласка, зробіть донат на збір. Підтримайте та скажіть, як цінуєте. Не тільки за красу і ніжність, а за силу, єдність та сміливість", — додала alyona alyona.

