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Главная Новости Звезды персона Ариана Гранде готовит поклонникам сюрприз: что это будет
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Ариана Гранде готовит поклонникам сюрприз: что это будет

Американская исполнительница Ариана Гранде решила, вслед за другими знаменитостями, запустить свою бьюти-линейку

сегодня, 22:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная американская звезда Ариана Гранде, помимо музыки, решила заняться еще бьюти-сферой и открыть собственный бренд. 

Ариана Гранде готовит поклонникам сюрприз: что это будет

Ариана Гранде / Instagram / @arianagrande

28-летняя исполнительница планирует запустить косметическую линию, в которую войдут карандаши для глаз, губ и бровей, тени для век, румяны, помады, хайлайтеры, подводки для глаз и сыворотки, предназначенные для роста ресниц. Свой бренд Ариана назвала "r. e. m. beauty" и создала для него уже аккаунт в социальной сети Instagram. На данный момент там всего одна публикация, но зато уже более 150 тысяч подписчиков, которые с нетерпением ждут сюрприза от своей любимицы.

Единственный пост на страничке, оставленный Арианой — видео рекламного баннера с нью-йоркской Таймс Сквер, на котором загадочно сообщается: "r. e. m. coming soon".

Ариана Гранде готовит поклонникам сюрприз: что это будет - фото 2

Отметим, что американская исполнительница уже работает в бьюти-сфере. До запуска полноценной косметической линейки, Ариана Гранде презентовала парфюмерную линию. Первый ее аромат вышел в свет в 2015 году, а самый новый — в текущем. На счету знаменитости в общем 10 флаконов приятных парфюмов, одним из самых популярных является "Thank U, Next", по мотивам ее одноименной композиции. 

Напомним, что недавно Ариана Гранде и ее новоиспеченный муж Далтон Гомес провели медовый месяц в Амстердаме. Знаменитость поделилась некоторыми яркими фотографиями с отдыха со своими фолловерами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в мае 2021 года 28-летняя американская звезда Ариана Гранде вышла замуж за агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса, с которым до этого встречалась почти один год. Их свадьба прошла скромно, в кругу близких друзей и родственников.


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