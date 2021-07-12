Ариана Гранде показала, где проводит медовый месяц (ФОТО)

28-летняя американская звезда Ариана Гранде отправилась со своим новоиспеченным супругом Далтоном Гомесом в свадебное путешествие. Но только для медового месяца возлюбленные выбрали не экзотические курорты, а столицу Нидерландов — Амстердам.

Ариана Гранде / Фото: @arianagrande

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию фотографий, продемонстрировав подписчикам природу, ветряную мельницу и один из самых знаменитых каналов Амстердама. Также Ариана опубликовала милый кадр, на котором изображена вместе со своим супругом. На нем молодожены сидят в огромных желтых деревянных башмаках и черных защитных масках.

Публикация певицы меньше чем за сутки собрала более 6 миллионов лайков и множество комментариев: "Надеюсь, вы отлично проведете время", "Красиво", "Вы слишком милые", "Наслаждайся медовым месяцем", "Просто оставайтесь такими счастливыми навсегда!", "Такая красивая", "Счастливый день для счастливой Арианы", "Слишком сладко", — написали фолловеры.

Напомним, что 15 мая 2021 года популярная исполнительница Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса, с которым встречалась почти год. Их свадьба прошла в узком семейном кругу, в апартаментах звезды в Калифорнии (США). На певице было красивое длинное платье с открытой спиной от известного дизайнера Веры Вонг.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что предложение руки и сердца Ариана Гранде получила в декабре 2020 года. Она поделилась этим радостным событием с подписчиками в Instagram, показав свое шикарное обручальное кольцо, которое оценивают в 350 тысяч долларов.

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