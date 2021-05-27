Тайная свадьба Арианы Гранде: в каком платье была певица (ФОТО)

27-летняя американская звезда Ариана Гранде наконец решила поделиться с поклонниками фотографиями со своей тайной свадьбы, которая состоялась 15 мая 2021 года в особняке певицы в Калифорнии.

Ариана Гранде (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала кадры, на которых позирует в свадебном платье от известного дизайнера Веры Вонг, которое ей шили на заказ. Над свадебным образом Арианы трудилась целая команда профессионалов. Для такого важного события певица выбрала нежное облегающее платье без бретелек с открытой спиной, которое подчеркивало ее изящную фигуру, а также короткую фату. Завершила свой свадебный look она серьгами с жемчугом и бриллиантами, а также белыми туфлями на каблуках.

Макияж звезды состоял из ее фирменных стрелок, нюдовой помады и теней. Прическе она тоже решила не изменять, поэтому стилисты сделали ей высокий хвост с локонами.

Жених Далтон Гомес был в классическом черном костюме, белой рубашке и черном галстуке. На кадрах видно, что церемония их бракосочетания проходила в гостиной, оформленной в черно-белых цветах. В помещении было много свечей и живых цветов.

В своих постах певица отметила, что очень любит своего мужа и на фотографиях видно, как они безмерно счастливы. Поклонники звезды не скупятся на комплименты и поздравляют новоиспеченную семью.

Напомним, что свадьба Арианы Гранде и Далтона Гомеса прошла скромно, но со вкусом. На ней присутствовали только самые близкие люди. Планируют ли влюбленные устраивать пышное торжество — пока неизвестно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что предложение руки и сердца американская певица Ариана Гранде получила еще в декабре 2020 года. Любимый подарил ей кольцо, которое оценили в 350 тысяч долларов.

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