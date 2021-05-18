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Ариана Гранде тайно вышла замуж: какой была свадьба

Американская певица Ариана Гранде сыграла тайную свадьбу с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий

27-летняя американская звезда Ариана Гранде, от которой поклонники ожидали пышной и роскошной свадьбы, сыграла ее тайно и скромно, в окружении всего 20 гостей.

Ариана Гранде тайно вышла замуж: какой была свадьба

Ариана Гранде / Фото Getty Images

Знаменитость стала женой агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса, с которым начала встречаться в январе 2020 года. Представитель Арианы отметил, что свадебное торжество прошло скромно и интимно, в одном из домов исполнительницы в Монтесито (штат Калифорния, США). На празднике присутствовали только самые родные и близкие люди. Влюбленные решили сделать душевный праздник, и по словам представителя певицы, помещение, где состоялась их церемония было наполнено любовью и счастьем. 

Пока неизвестно, какое платье выбрала Ариана Гранде для своей тайной свадьбы, поскольку она не спешит публиковать фотографии с этого радостного события. Да и свой брак официально пока никак не комментирует.

Отметим, что с Далтоном Гомесом, как утверждают инсайдеры, звезда познакомилась, когда выбирала себе новый дом. Она долгое время скрывала их отношения, но было известно, что карантин влюбленные проводили вместе. Ариана даже мельком показала бойфренда в своем клипе на песню "Stuck with U", записанную вместе с Джастином Бибером.

Напомним, что в декабре 2020 года Далтон Гомес сделал предложение руки и сердца американской звезде и она похвасталась дорогостоящим кольцом в социальной сети. Его оценивают в 350 тысяч долларов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 27-летняя исполнительница и актриса Ариана Гранде, которая предпочитает держать свою личную жизнь в секрете, недавно поделилась с поклонниками серией романтических снимков со своим возлюбленным.


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Источник: https://people.com/music/ariana-grande-marries-dalton-gomez/
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