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«Бедный мужик»: звезда сериала «Друзья» обеспокоил фанатов (ФОТО)

Американский актер Мэттью Перри, который сыграл Чендлера в телесериале «Друзья» испугал фанатов внешним видом

сегодня, 15:05
Автор:

Светлана Шкурупий

52-летний актер, звезда американского ситкома "Друзья" Мэттью Перри вызвал беспокойство своим "несвежим" внешним видом. Поклонники начали переживать за его здоровье. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Бедный мужик»: звезда сериала «Друзья» обеспокоил фанатов (ФОТО)

Мэттью Перри / Фото: Getty images

Папарацци удалось подловить актера на одной из улиц Лос-Анджелеса, когда он вышел из машины купить себе кофе. На кадрах Мэттью выглядит не очень хорошо, на нем была помятая футболка серого цвета и белые шорты, а его лицо распухло и заметно постарело. Поклонники также отметили, что звезда "Друзей" сильно поправился.

"Бедный мужик. Скорее всего, он набрал вес из-за антидепрессантов", "Откуда у него весь этот жир и морщины", "Надеюсь, он приведет себя в порядок, потому что это ужас", "Выглядит нездоровым", — пишут пользователи сети.

К слову, в жизни звезды "Друзей" и правду были тяжелые времена, ведь он лечился в реабилитационной клинике от алкогольной и наркотической зависимостей, которые повлияли и на его состояние здоровья, и на внешний вид. 

«Бедный мужик»: звезда сериала «Друзья» обеспокоил фанатов (ФОТО) - фото 2

Напомним, в июне 2021 года стало известно, что актер Мэттью Перри расстался со своей молодой невестой Молли Гурвиц, с которой встречался три года и собирался сыграть свадьбу. Причину расставания и кто стал инициатором такого решения актер решил скрыть от общественности. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале 2020 года Мэттью Перри завел аккаунт в Instagram. Такое событие не осталось без внимания поклонников и звездных коллег, которые с радостью поприветствовали друга в социальной сети.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-10047315/Matthew-Perry-looks-worse-wear-takes-spin-Los-Angeles.html#comments
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