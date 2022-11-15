Бэнкси создал в Украине семь новых муралов (ФОТО)

Анонимный уличный художник, который известен под псевдонимом Бэнкси, создал целых семь уникальных муралов в различных местах Украины. Он подтвердил тот факт, что его авторству принадлежат рисунки на улицах Киеве, пригороде Ирпеня и в Бородянке.

Новые муралы Бэнкси в Украине

Об этом сообщает авторитетное издание Art Newspaper.

Так, слухи о том, что анонимный художник Бэнкси может находиться на территории Украины появились после того, как на минувшей неделе на улицах городов были замечены работы, выполненные в его неповторимом "трафаретном" стиле.

На одном из рисунков изображен мужчина, который отдаленно похож на президента РФ Владимира Путина, которого, во время спарринга по дзюдо, бросает на пол маленький мальчик. Стоит отметить, что Путин имеет черный пояс в этом виде спорта.





Вторая работа изображает двух детей, использующих металлического противотанкового "ежа" в качестве качелей. Данный рисунок был замечен практически в самом центре Киева.





Третья работа Бэнкси была обнаружена на руинах взорванного многоэтажного здания. Мурал изображает гимнастку, которая в спортивном купальнике выполняет стойку на обеих руках.





Бэнкси подтвердил, что автором данных работ является именно он. Также художник заявил, что его кисти принадлежит еще четыре работы, среди которых: бородатый мужчина, который принимает ванну и чешет себе щеткой спину; женщина в халате и противогазе, которая держит в руках ярко-красный огнетушитель; гимнастка, которая выполняет упражнение с лентой и уличное графити с изображением мужского детородного органа, которое автор "превратил" в ядерную боеголовку, загруженную в кузов бронированного грузовика.

















Интересно, что новые муралы, которые Бэнкси создал на территории Украины — это его первые публичные работы более чем за год.

Ранее художник перевел более 106 тысяч долларов на счет киевской больницы "Охматдет", которые удалось выручить во время продажи на аукционе репродукции одного из его самых известных антивоенных произведений "Солдаты CND".





Для справки: Бэнкси/Banksy - это псевдоним известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена. Его произведения искусства стоят очень дорого и продаются за баснословные суммы на многих мировых аукционах. Настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестны, а вокруг его биографии в обществе ведётся много споров.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вышел дебютный трейлер боевика "Джон Уик — 4". Долгожданное продолжение серии эпичных боевиков о супер-киллере по прозвищу Баба-Яга должно выйти на экраны 24 марта 2023 года.

Читайте также:









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!