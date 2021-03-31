Без макияжа и прически: Тина Кароль показала «честное» селфи (ФОТО)

36-летняя популярная артистка Тина Кароль любит делиться с поклонниками яркими фотографиями, на которых позирует в красивых нарядах и разных образах. Но при этом, певица не боится показать и естественную красоту.

Тина Кароль (фото из открытых источников)

Недавно в своих Instagram-Stories украинская исполнительница поделилась "честным" селфи, без макияжа, прически, без фотошопа и фильтров. В повседневной жизни Тина Кароль выбирает удобные наряды и делает легкий макияж либо вообще отказывается от него.

На новом снимке знаменитость показала свое лицо крупным планом, без грамма косметики и без фирменной прически. На ней черный топ, который, вероятно, она соединила с каким-то спортивным низом. Точно сказать нельзя, поскольку на селфи Кароль изображена не в полный рост.

К слову, это уже не первый раз, когда артистка демонстрирует поклонникам свою естественную красоту, потому что она относиться к числу тех знаменитостей, которые не бояться показывать фанатам себя настоящими.





Напомним, что Тина Кароль выглядит роскошно, потому что придерживается правильного питания и много работает над собой. Недавно в сети появилось видео, на котором певица занимается в спортивном зале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фанаты привыкли видеть украинскую артистку Тину Кароль в роскошных и сексуальных нарядах и с эффектным макияжем. Но в повседневном жизни артистка выбирает более удобную одежду. Недавно ее засняли в обычной кофте, темно-коричневых брюках, длинной шубке и в платке. Что касается косметики, то исполнительница лишь подчеркнула губы, накрасив их сливовой помадой.

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