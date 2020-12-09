В платке и без макияжа: как Тина Кароль выглядит в повседневной жизни

Популярная артистка Тина Кароль, которая вчера представила свою первую коллекцию обуви, совместно с украинским брендом Kachorovska, удивила поклонников повседневным образом.

Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Фанаты привыкли видеть певицу в роскошных нарядах, которые подчеркивают ее безупречную фигуру, а также с эффектным макияжем. Но Тина Кароль решила появиться на презентации своей коллекции в повседневной одежде, которая, к слову, ничуть не испортила ее образ.

Певица пришла в белой кофте, темно-коричневых брюках палаццо и в длинной шубе такого же оттенка. Свои волосы артистка спрятала под платок. Что касается косметики, то исполнительница лишь подчеркнула губы, накрасив их сливовой помадой.

Известно, что Тина Кароль стала лицом рекламы новой коллекции обуви Tina x Kachorovska. Она поделилась яркими снимками, на которых позирует в персиковом платье, демонстрируя свои красивые ноги. Снимок сделан на фоне открытого холодильника, который заполнен яркими и красивыми туфельками.





Певица подчеркнула, что в обуви Tina x Kachorovska продумана буквально каждая деталь. Туфли сделаны из износостойкого сатина, легкого в уходе, а на ремешки выложены камни Swarovski.

Артистка подчеркнула, что на создание коллекции ее вдохновили украинки, которым нужно больше любить и радовать себя.

Напомним, недавно певица Тина Кароль восхитила поклонников роскошным красным платьем за 200 тысяч гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская исполнительница Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue. Также в книге рассказали историю первой леди Украины Елены Зеленской, еще Джамалы, Миллы Йовович и других звезд.

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