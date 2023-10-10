Билли Айлиш откровенно призналась, что "уничтожило" ее мозг

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Slava Kot
Известная американская певица, автор песен Билли Айлиш откровенно рассказала, что просмотр порно "уничтожил ее мозг", ведь она начала смотреть фильмы для взрослых с 11 лет.
Американская певица Билли Айлиш. Фото из открытых источников
В интервью американской радиостанции Sirius XM 21-летняя Билли Айлиш откровенно призналась о влиянии на нее порнографии.
Певица рассказала, что со временем она начала просматривать все больше порнографических видео, особенно жесткого БДСМ-порно, вызвавшее у Билли Айлиш многочисленные кошмары и паралич сна. Жестокий контент установил для нее абсолютно нереалистичные стандарты не только в отношении женского тела, но и самого секса, что негативно сказалось на ее первом сексуальном опыте. По словам Айлиш был период времени, когда ничто нормальное больше ее не возбуждало.
Айлиш критикует порноиндустрию за создание нереалистичных ожиданий по отношению к женскому телу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная компания Playboy уволила бывшую порноактрису Миа Халифа за ее поддержку террористов. Это уже не первая компания, которая разрывает контракт из-за скандальных слов Халифы о войне.
Также "Комментарии" писали о неожиданной мести. В столице мусульманской страны транслировали порно на биллбордах
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