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Билли Айлиш откровенно призналась, что "уничтожило" ее мозг

Популярная певица Билли Айлиш рассказала, что с 11-ти лет начала смотреть порно. Этот опыт оказал негативное влияние на ее жизнь.

сегодня, 17:50
Автор:
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Slava Kot
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Известная американская певица, автор песен Билли Айлиш откровенно рассказала, что просмотр порно "уничтожил ее мозг", ведь она начала смотреть фильмы для взрослых с 11 лет.

Билли Айлиш откровенно призналась, что "уничтожило" ее мозг

Американская певица Билли Айлиш. Фото из открытых источников


В интервью американской радиостанции Sirius XM 21-летняя Билли Айлиш откровенно призналась о влиянии на нее порнографии.

"Как женщина, я считаю, что порно – это позор. Я смотрела много порно. Я начала, когда мне было около одиннадцати. Я считаю, что это уничтожило мой мозг. Я чувствую себя невероятно опустошенной тем, что я посмотрела столько порно", — сказала Билли Айлиш.

Певица рассказала, что со временем она начала просматривать все больше порнографических видео, особенно жесткого БДСМ-порно, вызвавшее у Билли Айлиш многочисленные кошмары и паралич сна. Жестокий контент установил для нее абсолютно нереалистичные стандарты не только в отношении женского тела, но и самого секса, что негативно сказалось на ее первом сексуальном опыте. По словам Айлиш был период времени, когда ничто нормальное больше ее не возбуждало.

"Настал момент, когда я не могла смотреть ничего другого, кроме насильственного порно, я не сочла это привлекательным", — сказала певица.

Айлиш критикует порноиндустрию за создание нереалистичных ожиданий по отношению к женскому телу.

"То, как вагины выглядят в порно, просто безумно. Ни одна вагина не выглядит так. Женские тела не выглядят так", — рассказала Билли Айлиш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная компания Playboy уволила бывшую порноактрису Миа Халифа за ее поддержку террористов. Это уже не первая компания, которая разрывает контракт из-за скандальных слов Халифы о войне.

Также "Комментарии" писали о неожиданной мести. В столице мусульманской страны транслировали порно на биллбордах



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Источник: https://nypost.com/2021/12/14/billie-eilish-says-porn-has-destroyed-her-brain/
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