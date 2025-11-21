Билли Боб Торнтон впервые назвал истинную причину разрыва брака с Анджелиной Джоли

Американский актер Билли Боб Торнтон впервые открыто объяснил, почему его громкий трехлетний брак с Анджелиной Джоли завершился разрывом. Их роман в начале 2000-х стал одним из самых обсуждаемых в Голливуде.

Анджелиной Джоли и Билли Боб Торнтон

70-летний Билли Боб Торнтон в интервью Rolling Stone рассказал, что его брак с Анджелиной Джоли был "одним из лучших периодов жизни", а развод стал "единственным действительно цивилизованным". Торнтон объяснил, что, несмотря на разрыв, они с Джоли до сих пор поддерживают теплую дружескую связь.

Что касается самого разрыва, то Торнтон назвал главной причиной краха отношений разные стили жизни. По его словам, Джоли вела "глобальную жизнь", тогда как он всегда был более закрытым и склонным к страху перед людными местами.

"Она придерживается глобального образа жизни, а мой был агорафобный. Итак, это действительно… это единственная причина, почему мы, пожалуй, больше не вместе, возможно, через другой жизненный путь, который мы хотели выбрать", — пояснил Торнтон.

В тот период актер находился на пике карьеры после получения "Оскара" за фильм "Острое лезвие" 1996 года. Анджелина Джоли только начинала становиться мировой звездой, что усиливало внимание СМИ к обоим актерам и превратило их в главную пару Голливуда.

"Это было довольно странно. Когда мы познакомились, я был более известен. Мы никуда не могли пойти. То есть мы могли, и, конечно, у нас были моменты, когда мы говорили вещи, которые превращались в короткие фразы или что-то такое", — сказал актер.

Торнтон был женат шесть раз. У него четверо детей от трех женщин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли, требуя 35 миллионов долларов.

Также "Комментарии" писали, что Анджелина Джоли кардинально изменилась для новой роли.