Блогер нашел данные о российском паспорте Повалий (ФОТО)

Бывшая народная артистка Украины Таисия Повалий получила паспорт на День Независимости Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на блогера Богдана Беспалова, опубликовавшего фото данных о получении российского паспорта.



Певица Таисия Повалий получила российский паспорт. Фото из открытых источников

Согласно информации Беспалова, бывшая украинская певица получила российский паспорт 24 августа 2023 года, то есть на День Независимости Украины и в период, когда Украина воюет с Россией более полутора лет.

"Запатентовала индивидуальное предприятие и получила российское гражданство в День Независимости Украины. С 24 августа 2023 года числится на учете государственных реестров новоиспеченная гражданка России украинского происхождения Таисия Повалий", — сообщил блогер Богдан Беспалов.

Посмотреть данные, свидетельствующие о получении певицей Таисией Повалий российского паспорта можно ниже:





Напомним, что Таисия Повалий внесена в базу "Миротворец". В 2015 году Повалий была лишена звания народной артистки Украины. Ранее певица была депутатом ВР от пророссийской Партии регионов. После начала войны с Россией в 2014 году переехала в Москву.

Певица неоднократно выражала свою пророссийскую позицию и заявляла об "исторической миссии России" в спасении Украины. Повалий утверждала, что после переезда в Москву она очутилась дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще одна известная певица из Украины взяла российский паспорт. Артистка родилась в Киевской области, однако решила продолжить свою карьеру в России.

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