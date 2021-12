Дженнифер Лопес надела платье от украинского дизайнера (ВИДЕО)

Популярная певица и актриса, звезда фильма "Стриптизерши" Дженнифер Лопес любит удивлять публику роскошными нарядами. Недавно знаменитость вышла на сцену в красивом платье от украинского дизайнера.

Дженнифер Лопес / Фото: @ jlo

Американскую знаменитость пригласили в качестве гости на финал шоу The Voice, где она спела песню "On My Way", ставшей саундтреком к новой комедии "Первый встречный", главную роль в котором сыграла Джей Ло. На сцене к ней присоединился гитарист Лукас Нельсон.

Для выступления 52-летняя актриса выбрала белое платье со шлейфом, которое дополняла накидка. "Изюминкой" ее образа стал большой разрез, который подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Этот наряд создала украинский дизайнер Леся Верлингьери, основавшая бренд Lever Couture.

Свой шикарный look Дженнифер Лопес дополнила украшениями от ювелирного дома Tiffany & Co., а также белыми ботинками на высокой платформе со шнуровкой. Актриса также сделала эффектный макияж и прическу.

