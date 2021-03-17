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Главная Новости Звезды персона Больше не блондинка: Марго Робби кардинально сменила имидж (ФОТО)
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Больше не блондинка: Марго Робби кардинально сменила имидж (ФОТО)

Марго Робби снимается в новом фильме

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская красотка, звезда фильмов "Однажды…в Голливуде" и "Волк с Уолл-стрит" Марко Робби удивила поклонников неожиданной сменой имиджа.

Больше не блондинка: Марго Робби кардинально сменила имидж (ФОТО)

Марго Робби / фото: Legion-Media

В сеть попали фотографии, на которых известная актриса запечатлена с новой прической. "Вечная" блондинка стала яркой брюнеткой и сделала короткое каре. В новом образе знаменитость видели в Пасадене — калифорнийском городе в округе Лос-Анджелес. Она была в черной длинной куртке, белых штанах и светлой кофточке. 

Поклонники недоумевали, что же сподвигло голливудскую красотку изменить имидж, но позже выяснилось, что пожертвовать своими белокурыми локонами она решила ради новой главной роли. Сейчас Марго Робби снимается в киноленте Дэвида О. Рассела, который известен такими работами, как "Джой", "Мой парень — псих", "Три короля". Название нового фильма кинорежиссера, как и его сюжет, пока держится в тайне. Но известно, что компанию Марго Робби в новом проекте составит Кристиан Бэйл ("Джонни Д", "Темный рыцарь"), а также Аня Тейлор Джой ("Ход королевы", "Эмма"). 

Напомним, что в 2020 году американскую звезду Марго Робби признали самой трудолюбивой актрисой Голливуда. Звезда "Однажды…в Голливуде" за последние 5 лет успела сняться в 15 полнометражных фильмах, дважды сыграть в кинолентах эпизодические роли, а также поработать в качестве продюсера в одном кинопроекте. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная испанская актриса Пенелопа Крус обновила имидж, вызвав у поклонников настоящий восторг. Знаменитость остригла свои роскошные локоны и сделала длинный боб с осветленными прядями.


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