Больше никакого зеленого: Билли Айлиш сменила имидж (ФОТО)

Американская 19-летняя звезда Билли Айлиш, которая любит удивлять публику своими эпатажными нарядами, неожиданно сменила имидж. Фанаты недоумевают, почему певица решилась на такой шаг.

Билли Айлиш (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала сначала короткое видео, на котором появляется с белоснежными локонами, а потом и фотографию, подписав ее: "Ущипните меня". Да, Билли Айлиш, которая уже длительное время не меняла прическу, перекрасила свои черные волосы с неоново-зелеными корнями, остригла челку и стала блондинкой.

Фанаты певицы не ожидали таких резких изменений в ее внешности и начали предполагать, что Билли осветлила волосы, чтобы перекрасить их в более яркий и необычный оттенок. Сама знаменитость свой обновленный образ никак не комментирует.

К слову, фотография, на которой певица позирует с новым цветом волос, меньше чем за сутки собрала более 16 миллионов лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Мы любим блондинку Билли", "Она может раскачать любой цвет и любую стрижку", "Потрясающе!", "Ты слишком красивая", "Королева", — написали фолловеры.

Напомним, что в начале весны свой имидж решила поменять не только Билли Айлиш, но и звезда фильма "Однажды…в Голливуде" Марго Робби. Зажигательную блондинку теперь трудно узнать, потому что ради новой роли в фильме она перекрасилась в брюнетку и подстригла волосы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса Пенелопа Крус удивила новым ярким образом. Красотка остригла свои каштановые волосы, сделав длинный боб с осветленными прядями. Фанаты отметили, что звезда "Бандиток" стала выглядеть более эффектно.

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