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Главная Новости Звезды персона Больше никакого зеленого: Билли Айлиш сменила имидж (ФОТО)
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Больше никакого зеленого: Билли Айлиш сменила имидж (ФОТО)

Прическу Билли Айлиш не меняла вот уже несколько лет

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская 19-летняя звезда Билли Айлиш, которая любит удивлять публику своими эпатажными нарядами, неожиданно сменила имидж. Фанаты недоумевают, почему певица решилась на такой шаг.

Больше никакого зеленого: Билли Айлиш сменила имидж (ФОТО)

Билли Айлиш (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала сначала короткое видео, на котором появляется с белоснежными локонами, а потом и фотографию, подписав ее: "Ущипните меня". Да, Билли Айлиш, которая уже длительное время не меняла прическу, перекрасила свои черные волосы с неоново-зелеными корнями, остригла челку и стала блондинкой. 

Фанаты певицы не ожидали таких резких изменений в ее внешности и начали предполагать, что Билли осветлила волосы, чтобы перекрасить их в более яркий и необычный оттенок. Сама знаменитость свой обновленный образ никак не комментирует.

К слову, фотография, на которой певица позирует с новым цветом волос, меньше чем за сутки собрала более 16 миллионов лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Мы любим блондинку Билли", "Она может раскачать любой цвет и любую стрижку", "Потрясающе!", "Ты слишком красивая", "Королева", — написали фолловеры.

Напомним, что в начале весны свой имидж решила поменять не только Билли Айлиш, но и звезда фильма "Однажды…в Голливуде" Марго Робби. Зажигательную блондинку теперь трудно узнать, потому что ради новой роли в фильме она перекрасилась в брюнетку и подстригла волосы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса Пенелопа Крус удивила новым ярким образом. Красотка остригла свои каштановые волосы, сделав длинный боб с осветленными прядями. Фанаты отметили, что звезда "Бандиток" стала выглядеть более эффектно.


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