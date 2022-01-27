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Брэд Питт закрутил роман с певицей: СМИ рассекретили ее имя

Ходят слухи, что американский актер Брэд Питт закрутил любовные отношения с популярной певицей: СМИ узнали, как ее зовут

сегодня, 18:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Личная жизнь голливудского красавчика, звезды "Бойцовского клуба" Брэда Питта всегда была на слуху, ему приписывали множество романов. На этот раз актера заподозрили в романтических отношениях с популярной исполнительницей.

Брэд Питт закрутил роман с певицей: СМИ рассекретили ее имя

Брэд Питт / @bradpittofflcial

Как сообщает издание The Sun, секс-символ Голливуда Брэд Питт начал тайно встречаться с 35-летней певицей Люкке Ли, и вместе они с прошлого года. Знаменитости живут в Лос-Анджелесе по соседству друг с другом.

Недавно пара вместе обедала в итальянском ресторане Голливуда Mother Wolf, который любят посещать знаменитые персоны.

Зарубежные источники узнали, что 35-летняя исполнительница шведского происхождения воспитывает 6-летнего сына от предыдущих отношений с продюсером Джеффом Бхаскером.

Со звездой фильмов "Бойцовский клуб" и "Однажды…в Голливуде" Брэдом Питтом певице удалось на протяжении полгода скрывать отношения, потому что они живут неподалеку, поэтому могли часто видеться, не попадая в объективы папарацци.

Напомним, в октябре 2021 года популярного актера Брэда Питта "подловили" насвидании с 35-летней актрисой и моделью Лизой Стэнли. Но была эта встреча дружеской или имела романтический подтекст — остается загадкой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в августе 2020 года секс-символ Голливуда закрутил роман с моделью Николь Потуральски, которая была младше актера на 29 лет. Пара вместе провели уикенд на юге Франции.

Читайте также, люди из близкого окружения Брэда Питта рассказали, что ему сложно найти девушку для серьезных и длительных отношений, в частности из-за всемирной популярности.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/celebrities/17451899/brad-pitt-dating-singer-lykke-li-neighbors-mansions/
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