Стало известно, почему Брэд Питт до сих пор одинок

57-летний секс-символ Голливуда, звезда фильма "Бойцовский клуб" Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли так и не решился на серьезные отношения. Стало известно, почему он сейчас предпочитает быть холостяком.

Брэд Питт (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Usmagazine, известный актер после разрыва с Джоли не спешит заводить новый роман, хотя в сети ходило множество слухов по поводу его интрижек с разными женщинами. Но Питт эту информацию никак не комментировал.

Люди из близкого окружения знаменитости отметили, что он хочет найти "своего" особенного человека, с которым будет строить длительные отношения. Но проблема в том, что Питту мешает это сделать его популярностью. Даже его посиделки с друзьями за кофе не могут обойтись без папарацци и новостей в СМИ.

Сейчас голливудский актер сосредоточен на работе, своих детях, а еще занимается благотворительностью.

Напомним, что личная жизнь голливудского актера, звезды фильма "Бойцовский клуб" Брэда Питта всегда вызывала повышенный интерес. После развода с Анджелиной Джоли ему приписывали множество романов. В октябре 2021 года красавчика начали подозревать в романтических отношениях с 35-летней моделью. Его заметили с Лизой Стэнли — экс-супругой сына музыканта Оззи Осборна.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный актер Брэд Питт восхитил фанатов новой прической, благодаря которой заметно омолодился и вызвал восторг в Сети.

Читайте также, что женщина из Техаса подала в суд на голливудского актера Брэда Питта за то, что он выманил у нее деньги и обещал жениться, но так ничего и не сделал.

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