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Стало известно, почему Брэд Питт до сих пор одинок

Голливудский актер Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли не спешит строить серьезные отношения: в чем причина

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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57-летний секс-символ Голливуда, звезда фильма "Бойцовский клуб" Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли так и не решился на серьезные отношения. Стало известно, почему он сейчас предпочитает быть холостяком.

Стало известно, почему Брэд Питт до сих пор одинок

Брэд Питт (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Usmagazine, известный актер после разрыва с Джоли не спешит заводить новый роман, хотя в сети ходило множество слухов по поводу его интрижек с разными женщинами. Но Питт эту информацию никак не комментировал.

Люди из близкого окружения знаменитости отметили, что он хочет найти "своего" особенного человека, с которым будет строить длительные отношения. Но проблема в том, что Питту мешает это сделать его популярностью. Даже его посиделки с друзьями за кофе не могут обойтись без папарацци и новостей в СМИ. 

Сейчас голливудский актер сосредоточен на работе, своих детях, а еще занимается благотворительностью.

Напомним, что личная жизнь голливудского актера, звезды фильма "Бойцовский клуб" Брэда Питта всегда вызывала повышенный интерес. После развода с Анджелиной Джоли ему приписывали множество романов. В октябре 2021 года красавчика начали подозревать в романтических отношениях с 35-летней моделью. Его заметили с Лизой Стэнли — экс-супругой сына музыканта Оззи Осборна.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный актер Брэд Питт восхитил фанатов новой прической, благодаря которой заметно омолодился и вызвал восторг в Сети.

Читайте также, что женщина из Техаса подала в суд на голливудского актера Брэда Питта за то, что он выманил у нее деньги и обещал жениться, но так ничего и не сделал.


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Источник: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/brad-pitt-has-trouble-dating-after-angelina-jolie-divorce/
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