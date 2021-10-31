Брэда Питта засняли на свидании: кто его спутница (ФОТО)

Личная жизнь голливудского актера, звезды фильма "Бойцовский клуб" Брэда Питта всегда вызывала повышенный интерес. После развода с Анджелиной Джоли ему приписывали множество романов. На этот раз красавчика подозревают в романтических отношениях с 35-летней моделью.

Брэд Питт / Фото: Globallookpress.com

На днях папарацци заметили Брэда Питта с Лизой Стэнли — экс-супругой сына музыканта Оззи Осборна. Пару видели в одном из роскошных ресторанов, расположенных при отеле Bel Air. Инсайдер сообщает, что актер и 35-летняя модель хорошо провели время и наслаждались обществом друг друга. Но была эта встреча дружеской или имела романтический подтекст — остается загадкой.

Фото: Instagram @lisastelly

К слову, недавно звезде "Бойцовского клуба" приписывали роман с актрисой Марго Робби, с которой он сыграл главные роли в киноленте "Вавилон". Премьера фильма состоится в следующем году. Ходили слухи, что знаменитости флиртовали на съемочной площадке и не скрывали своих чувств. Но их отношения так и остались домыслами.

Напомним, что в июне 2021 года 57-летнего голливудского красавчика Брэда Питта подозревали в романе с 36-летней актрисой и певицей Андрой Дэй. Инсайдеры говорили, что девушка уже долгое время нравится известному актеру. Они флиртовали за кулисами на церемонии "Оскара" и обменялись телефонами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети продолжают обсуждать новый имидж 57-летнего голливудского актера Брэда Питта, который появился на "Оскаре" не просто как гость, он стал одной из знаменитостей, вручавших престижную кинонаграду.

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