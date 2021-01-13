Брюса Уиллиса выгнали из магазина: что наделал актер

Голливудский актер, звезда "Крепкого орешка" и "Армагеддона" Брюс Уиллис попал в неприятный инцидент. Знаменитость попросили покинуть один из супермаркетов Лос-Анджелеса после того, как он отказался надеть на лицо защитную маску.



Брюс Уиллис / фото: getty images

65-летний актер зашел в помещение без средств защиты, поэтому охрана подошла к нему и попросила одеть маску, но Брюс Уиллис отказался. Из-за такого поведения звезду Голливуда не пропустили в магазин и попросили выйти. Примечательно то, что на шее у знаменитого актера была бандана, которую он мог использовать в качестве маски, но почему-то этого не сделал. На выходе их магазине его успели заснять папарацци.

Жители Лос-Анджелеса стали возмущаться таким поведением голливудского актера, поэтому он поспешил дать СМИ комментарий, в котором извинился за свой поступок и призвал всех придерживаться карантинных правил.



Стоит отметить, что в округе Лос-Анджелеса коронавирусная инфекция не сбавляет обороты и уже забрала жизни более 12 тысяч человек. Горожан просят соблюдать все нормы и бережно относиться к своему и здоровью других людей.

Напомним, что звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис, проведя карантин в семейном кругу, осознал, что его окружают одни женщины (пять дочек и жена + бывшая супруга Дэми Мур, с которой у актера прекрасные отношения), поэтому он потребовал у старшей дочери родить ему внука.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дочь Брюса Уиллиса Румер снялась в откровенной фотосессии, заявив, что женщины не должны никому позволять контролировать и подавлять их сексуальность.

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