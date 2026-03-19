Брюсу Уиллису - 71 год: как сегодня выглядит культовый актер (ФОТО)

19 марта 71 год исполняется легендарному американскому актеру Брюсу Уиллису. Он стал символом эпохи голливудских боевиков 1990-х и начала 2000-х годов. Несмотря на завершение карьеры из-за серьезной болезни, имя актера до сих пор остается одним из самых известных в мировом кино.

Брюс Уиллис. Фото из открытых источников

Мировую известность Брюс Уиллис получил благодаря роли детектива Джона Макклейна во франшизе "Крепкий орешек". Его герой существенно изменил представление о персонажах боевиков. В отличие от традиционных "супергероев" со сверхчеловеческой силой в стиле Шварценеггера или Сталлонеа, Макклейн был обычным человеком: ироничным, уязвимым и способным побеждать только благодаря сообразительности и выносливости.

Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна из фильма "Крепкий орешек"

Карьера актера началась еще в 1980-х годах, когда он получил главную роль в популярном телесериале "Лунный свет". Впоследствии Уиллис снялся более чем в сотне фильмов, среди которых культовые ленты "Пятый элемент", "Криминальное чтиво" и "Шестое чутье".

Брюс Уиллис в фильме "Пятый элемент"

В 2022 году Брюс Уиллис официально завершил карьеру после того, как у него диагностировали лобно-височную деменцию. Это редкое неврологическое заболевание, влияющее на речь и когнитивные функции.

Несмотря на сложное здоровье, семья актера регулярно делится его новыми фотографиями. Недавно папарацци зафиксировали Брюса Уиллиса во время прогулки в Лос-Анджелесе вместе со смотрителем. Также новыми семейными фото поделилась его бывшая супруга, актриса Деми Мур.

Брюс Уиллис на прогулке с сиделкой





Деми Мур и Брюс Уиллис

Брюс Уиллис с семьей

