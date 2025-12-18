Был без усов: как выглядел Степан Гига в молодости - редкие архивные фото

Смерть Степана Гиги стала болезненной утратой для украинской культуры. Народный артист Украины ушел из жизни, оставив после себя песни, ставшие частью национальной памяти. После трагического известия в сети появились редкие архивные фотографии, показывающие Гигу задолго до славы.

Степан Гига. Фото из открытых источников

Степан Гига родился 16 ноября 1959 в закарпатском селе Белки. Отец будущего певца работал кочегаром, а мать на заводе. Любовь к музыке проявилась еще в детстве Гиги. Талант парня заметил школьный учитель пения Михаил Копинец, который начал учить его вокалу и игре на баяне.

Степан Гига несколько раз пытался поступить в музыкальное училище в Ужгороде, но терпел неудачу. Некоторое время работал слесарем и водителем грузовика, впоследствии служил в армии. Лишь с четвертой попытки ему удалось поступить в училище.

Степан Гига в юности. Фото: Скриншот с видео "ПравдаТут"

Степан Гига в юности. Фото: Скриншот с видео "ПравдаТут"

После учебы Гига вернулся в Закарпатье, где создал группу "Бескид" и впоследствии студию звукозаписи GIGARecords. В 1990-х он стремительно стал одним из популярнейших исполнителей страны, получил звание заслуженного, а затем и народного артиста Украины. Степан Гига был первым певцом в независимой Украине, который получил награду "Золотой диск".

Степан Гига в юности без усов. Фото: Скриншот с видео "ПравдаТут"

Степан Гига. Фото: Скриншот с видео "ПравдаТут"

19 ноября стало известно о проблемах со здоровьем у певца. Сообщалось, что он находился в тяжелом состоянии, а 12 декабря стало известно о смерти Степана Гиги. 14 и 15 декабря с ним простились во Львове. Артиста похоронили на Лычаковском кладбище.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на могиле Степана Гиги посадили не молодую яворину.

Также "Комментарии" писали, что Павел Зибров рассказал о болезни Степана Гиги.