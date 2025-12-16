"Посадили молоду яворину": як виглядає могила Степана Гіги (ВІДЕО)

У Львові 15 грудня відбулося прощання з легендарним українським співаком, народним артистом України Степаном Гігою. Після загальноміської церемонії на площі Ринок і прощання у Гарнізонному храмі тіло артиста поховали на Личаківському цвинтарі, де спочивають багато видатних діячів української культури.

Степан Гіга. Фото з відкритих джерел

Одразу після поховання шанувальники виконали символічний "пісенний заповіт" музиканта, а на його могилі посадили дерево. Степан Гіга заповідав бути похованим саме у Львові. Співак знайшов останній прихисток на 75-му полі Личаківського кладовища, поруч із іншими знаними українцями.

Провести артиста в останню путь прийшли сотні людей: шанувальники, колеги, представники культурної спільноти. На церемонії були присутні й найближчі рідні співака, зокрема дружина Галина, донька Квітослава та син Степан.

Як виглядає могила Степана Гіги

Наразі місце поховання оформлене стримано й символічно. На могилі встановили хрест і табличку з датами народження та смерті, а також портрет співака. Землю вкривають численні живі квіти, які приносять шанувальники з різних регіонів України.

Одразу після поховання на могилі з’явилося молоде дерево, привезене із Закарпаття. Це пов’язано з рядками популярної пісні Степана Гіги: "На могилі моїй посадіть молоду яворину. І не плачте за мною, за мною заплаче рідня".

Посадили дерево на могилі Степана Гіги

Посадили дерево на могилі Степана Гіги

Однак, українці звернули увагу, що посаджене дерево хвойне, ймовірно ялина, тоді як яворина є листяним деревом. Під дописом у коментарях вони вказали на помилку.

"У Степана Гіги в піснях була яворина (клен), це для багатьох символ. А посадили ялинку. Може, варто було трохи поцікавитися, перш ніж робити такі речі".

"То не яворина. Яворина — листяне дерево, а не хвойне".

У коментарях дехто з користувачів вказав, що "посадили ялину наразі, яку привезли із Закарпаття. Навесні посадять саму яворину".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Львові тисячі людей прощалися зі Степаном Гігою.

Також "Коментарі" писали, що в листопаді співакові прямо перед концертами стало погано.