Головна Новини Зірки персона "Посадили молоду яворину": як виглядає могила Степана Гіги (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

"Посадили молоду яворину": як виглядає могила Степана Гіги (ВІДЕО)

У Львові поховали Степана Гігу. На його могилі посадили дерево з Закарпаття.

16 грудня 2025, 10:40
У Львові 15 грудня відбулося прощання з легендарним українським співаком, народним артистом України Степаном Гігою. Після загальноміської церемонії на площі Ринок і прощання у Гарнізонному храмі тіло артиста поховали на Личаківському цвинтарі, де спочивають багато видатних діячів української культури.

"Посадили молоду яворину": як виглядає могила Степана Гіги (ВІДЕО)

Степан Гіга. Фото з відкритих джерел

Одразу після поховання шанувальники виконали символічний "пісенний заповіт" музиканта, а на його могилі посадили дерево. Степан Гіга заповідав бути похованим саме у Львові. Співак знайшов останній прихисток на 75-му полі Личаківського кладовища, поруч із іншими знаними українцями.

Провести артиста в останню путь прийшли сотні людей: шанувальники, колеги, представники культурної спільноти. На церемонії були присутні й найближчі рідні співака, зокрема дружина Галина, донька Квітослава та син Степан.

Як виглядає могила Степана Гіги

Наразі місце поховання оформлене стримано й символічно. На могилі встановили хрест і табличку з датами народження та смерті, а також портрет співака. Землю вкривають численні живі квіти, які приносять шанувальники з різних регіонів України.

Одразу після поховання на могилі з’явилося молоде дерево, привезене із Закарпаття. Це пов’язано з рядками популярної пісні Степана Гіги: "На могилі моїй посадіть молоду яворину. І не плачте за мною, за мною заплаче рідня".

”Посадили молоду яворину”: як виглядає могила Степана Гіги (ВІДЕО) - фото 2

Посадили дерево на могилі Степана Гіги

”Посадили молоду яворину”: як виглядає могила Степана Гіги (ВІДЕО) - фото 2

Посадили дерево на могилі Степана Гіги

Однак, українці звернули увагу, що посаджене дерево хвойне, ймовірно ялина, тоді як яворина є листяним деревом. Під дописом у коментарях вони вказали на помилку.

"У Степана Гіги в піснях була яворина (клен), це для багатьох символ. А посадили ялинку. Може, варто було трохи поцікавитися, перш ніж робити такі речі".

"То не яворина. Яворина — листяне дерево, а не хвойне".

У коментарях дехто з користувачів вказав, що "посадили ялину наразі, яку привезли із Закарпаття. Навесні посадять саму яворину".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Львові тисячі людей прощалися зі Степаном Гігою.

Також "Коментарі" писали, що в листопаді співакові прямо перед концертами стало погано.



