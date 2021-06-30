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Главная Новости Звезды персона «Чудо-женщина» Галь Гадот стала мамой в третий раз (ФОТО)
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«Чудо-женщина» Галь Гадот стала мамой в третий раз (ФОТО)

36-летняя известная актриса Галь Гадот стала мамой в третий раз и поделилась первой фотографией малышки

сегодня, 08:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная актриса, звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот поделилась с поклонниками чудесной новостью — она стала мамой в третий раз. Знаменитость с малышкой уже дома и чувствуют себя хорошо.

«Чудо-женщина» Галь Гадот стала мамой в третий раз (ФОТО)

Галь Гадот / Фото stylecaster.com

На своей странице в Instagram известная актриса написала, что стала многодетной мамой, ведь их семья пополнилась еще одной замечательной девочкой, которую они с возлюбленным Яроном Версано назвали Даниэла. Малышка появилась на свет на днях. Галь Гадот опубликовала в социальной сети семейную фотографию, на которой позирует с мужем и тремя дочерями, лежа на кровати. Новорожденную кроху держит на руках 9-летняя Альма. 

В своем посте, который меньше чем за сутки набрал более 2, 4 миллиона лайков, "Чудо-женщина" написала, что очень счастлива и благодарна за такую семью. 

Поклонники не скупятся на комплименты и пожелания: "Поздравляю вашу семью", "Какое счастье", "Добро пожаловать, Даниэлла", "Ух ты!!!! Самые потрясающие новости", "У вас замечательная семья", "Поздравляем от всей души", "Чудо, мама, поздравляю!", — написали фолловеры.

Напомним, что о беременности 36-летней актрисы Галь Гадот стало известно в начале марте. Знаменитость ошарашила поклонников фотографией с округлившимся животом, который ей удалось долго скрывать за объемными нарядами. А в конце апреля актриса призналась, что они с мужем ожидают появление третьей дочери. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 32-летняя украинская исполнительница MamaRika совсем скоро станет мамой. Вместе с супругом Сергеем Середой они с нетерпением ждут появления на свет долгожданного первенца. 


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