Украинская певица MamaRika беременна первенцем (ФОТО)

Звездный беби-бум продолжается. На этот раз радостным известием поделилась 32-летняя украинская певица MamaRika.

MamaRika (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram популярная исполнительница отметила, что беременна первенцем: "Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой", — подписала звезда чувственный кадр, на котором позирует с округлившимся животом в обнимку с супругом Сергеем Середой.

Будущий папа также на своем аккаунте в социальной сети поделился снимком и отметил, что настало время подписчикам раскрыть их маленький секрет.

За час публикация MamaRika собрала более 18 тысяч лайков и множество комментариев, в которых поклонники поздравляют артистку с будущим пополнением: "Класс, поздравляю", "Это будет невероятно красивый бейбик", "Наконец-то как же я за вас рада", "Ура!!!!!!! Поздравляю вас", "Я в шоке, поздравляю", — написали фолловеры.

Отметим, что MamaRika и Сергей Середа поженились в марте 2020 года. Они хотели в этот важный день принадлежать только друг другу, поэтому убежали подальше от всех. Церемония бракосочетания проходила на берегу Сиамского залива в Таиланде.

Напомним, что украинский ведущий и шоумен Сергей Притула сообщил о том, что в третий раз стал отцом. На свет появилась его вторая дочь, которую они с женой назвали Стефания. О беременности возлюбленной артист не сообщал, поэтому такая новость стала неожиданностью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 37-летняя популярная ведущая и журналистка Екатерина Осадчая решила больше не тянуть интригу и объявила о том, что скоро они с Юрием Горбуновым снова станут родителями.

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