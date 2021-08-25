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Главная Новости Звезды персона Даша Астафьева блеснула фигурой в купальнике (ФОТО)
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Даша Астафьева блеснула фигурой в купальнике (ФОТО)

Украинская исполнительница Даша Астафьева похвасталась соблазнительными формами в обтягивающем купальнике

сегодня, 17:00
Автор:

Светлана Шкурупий

36-летняя украинская артистка Даша Астафьева активно ведет свой Instagram и делится с подписчиками соблазнительными фотографиями. Недавно певица продемонстрировала свою стройную фигуру в новом эффектном купальнике.

Даша Астафьева блеснула фигурой в купальнике (ФОТО)

Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

На своей страничке знаменитость опубликовала два снимка, на которых похвасталась своими длинными ногами и стройной талией. На первом кадре Даша позирует на фоне природы, принимая уличный душ в цельном купальнике ярко-красного цвета с распущенными волосами. А на другом снимке певица стоит на фоне моря и смотрит вдаль, демонстрируя соблазнительные формы. 

Даша Астафьева блеснула фигурой в купальнике (ФОТО) - фото 2

Публикация артистки за два дня собрала более 20 тысяч лайков и множество комментариев, в которых подписчики оценили ее фигуру: "Прекрасна", "Шикарная Дарья", "Дашуля, ты — богиня", "Вы само очарование!", "Даша, вы огонь", "Как всегда невероятно красива", "Восхитительная леди", "Стильная, обворожительная, секси", — написали фолловеры.

Напомним, что известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева на своей странице в Instagram порадовала зрителей пикантными фотографиями без нижнего белья.  Украинская артистка позировала в красном халате, едва прикрывшем ее талию. Свой образ она дополнила черными "шпильками" и элегантной прической.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 55-летняя Синди Кроуфорд — яркая представительница "золотой" эры супермоделей, которые захватили подиумы в 80-е и 90-е годы, похвасталась стройной фигурой во время отдыха. Синди для отдыха выбрала слитный купальник черного цвета асимметричного кроя от известного бренда Brigitte.


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