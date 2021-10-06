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"Дети все время пытаются её украсть": основатель рок-группы The Beatles выращивает коноплю у себя на ферме

Музыкант признался, что выращивать коноплю начал совсем недавно

сегодня, 18:29
Автор:

Денис Подставной

Известный британский музыкант, один из основателей легендарной группы The Beatles, 79-летний Пол Маккартни рассказал, что занимается выращиванием конопли на своей ферме. Об этом пишет издание  The Mirror.

"Дети все время пытаются её украсть": основатель рок-группы The Beatles выращивает коноплю у себя на ферме

Основатель рок-группы The Beatles Пол Маккартни. Фото из открытых источников

Сообщается, что о своем тайном увлечении музыкант рассказал на подкасте The River Cafe Table 4. По словам Маккартни, его ферма расположена в деревне Писмарш в графстве Восточный Суссекс в Англии. 

Музыкант поделился, что помимо этого он также занимается выращиванием пшеницы, гороха, ржи и много другого. Ему приносит это большое удовольствие. Однако в своем любимом деле он столкнулся с неприятностями. Местная молодежь нередко пыталась своровать коноплю с его фермы.

"На самом деле мы только начинаем выращивать коноплю. Самое забавное в государственных постановлениях — это то, что мы должны хранить ее там, где ее не увидят, потому что это заставляет всех детей приходить и воровать ее!", — отметил Маккартни. 

Пол также изготавливает собственный эль, который каждый год отправляет своим знаменитым друзьям, включая гитариста Rolling Stones Кейта Ричардса. Музыкант дал название своему продукту — Old Stinkhorn.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что голливудский актер Уилл Смит назвал киноленту, которую считает лучшей в своей кинокарьере. Также он отметил, какой из фильмов он считает худшим в своей карьере. Подробнее об этом читайте в нашей статье

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Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/sir-paul-mccartney-hides-cannabis-25145525
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