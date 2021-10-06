"Дети все время пытаются её украсть": основатель рок-группы The Beatles выращивает коноплю у себя на ферме

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Денис Подставной
Известный британский музыкант, один из основателей легендарной группы The Beatles, 79-летний Пол Маккартни рассказал, что занимается выращиванием конопли на своей ферме. Об этом пишет издание The Mirror.
Основатель рок-группы The Beatles Пол Маккартни. Фото из открытых источников
Сообщается, что о своем тайном увлечении музыкант рассказал на подкасте The River Cafe Table 4. По словам Маккартни, его ферма расположена в деревне Писмарш в графстве Восточный Суссекс в Англии.
Музыкант поделился, что помимо этого он также занимается выращиванием пшеницы, гороха, ржи и много другого. Ему приносит это большое удовольствие. Однако в своем любимом деле он столкнулся с неприятностями. Местная молодежь нередко пыталась своровать коноплю с его фермы.
"На самом деле мы только начинаем выращивать коноплю. Самое забавное в государственных постановлениях — это то, что мы должны хранить ее там, где ее не увидят, потому что это заставляет всех детей приходить и воровать ее!", — отметил Маккартни.
Пол также изготавливает собственный эль, который каждый год отправляет своим знаменитым друзьям, включая гитариста Rolling Stones Кейта Ричардса. Музыкант дал название своему продукту — Old Stinkhorn.
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