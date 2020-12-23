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«Девушка Бонда» засветила грудь в роскошном платье

«Девушка Бонда» не стесняется демонстрировать свою сексуальность

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная актриса и модель Ольга Куриленко, сыгравшая "девушку Джеймса Бонда" в фильме "Квант милосердия", удивила поклонников откровенным платьем, "блеснув" своей обнаженной грудью.

«Девушка Бонда» засветила грудь в роскошном платье

Ольга Куриленко (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала сексуальный кадр, на котором позирует в зеркальной комнате, в красивом платье изумрудного цвета с длинными руками, золотым принтом и боа на талии. Верх наряда практически полностью прозрачный, зону декольте едва прикрывает изумрудная вставка. Ракурс актрисы позволят разглядеть ее обнаженную грудь и стройные ноги.

Свой образ "девушка Бонда" дополнила прозрачными туфлями с золотистыми кольцами на невысоком каблуке, легким макияжем и распущенными волосами. 

Поклонники бурно отреагировали на откровенный кадр звезды и отметили, что у нее очень интересный наряд: "А вы горячая штучка!", "Великолепная", "Эта женщина такая красивая", "Если бы красота была временем, ты была бы вечностью", "Настоящая гламурная красавица", "Ты шикарно выглядишь!", — написали фолловеры.

В 41 год Ольга Куриленко выглядит превосходно и не стесняется демонстрировать на публику свое роскошное и сексуально тело. 

Напомним, что французская актриса Ольга Куриленко поделилась с подписчиками "честной" фотографией, на которой позирует на фоне живописных скал без грамма косметики. Фанаты отметили, что она красива в любом образе, даже без макияжа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 26-летняя испанская модель Джорджина Родригес, которая является возлюбленной португальского футболиста Криштиану Роналду, опубликовала фотографию в одном нижнем белье на фоне новогодней елки. 


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