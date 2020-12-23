«Девушка Бонда» засветила грудь в роскошном платье

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Светлана Шкурупий
Известная актриса и модель Ольга Куриленко, сыгравшая "девушку Джеймса Бонда" в фильме "Квант милосердия", удивила поклонников откровенным платьем, "блеснув" своей обнаженной грудью.
Ольга Куриленко (фото из открытых источников)
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала сексуальный кадр, на котором позирует в зеркальной комнате, в красивом платье изумрудного цвета с длинными руками, золотым принтом и боа на талии. Верх наряда практически полностью прозрачный, зону декольте едва прикрывает изумрудная вставка. Ракурс актрисы позволят разглядеть ее обнаженную грудь и стройные ноги.
Свой образ "девушка Бонда" дополнила прозрачными туфлями с золотистыми кольцами на невысоком каблуке, легким макияжем и распущенными волосами.
Поклонники бурно отреагировали на откровенный кадр звезды и отметили, что у нее очень интересный наряд: "А вы горячая штучка!", "Великолепная", "Эта женщина такая красивая", "Если бы красота была временем, ты была бы вечностью", "Настоящая гламурная красавица", "Ты шикарно выглядишь!", — написали фолловеры.
В 41 год Ольга Куриленко выглядит превосходно и не стесняется демонстрировать на публику свое роскошное и сексуально тело.
Напомним, что французская актриса Ольга Куриленко поделилась с подписчиками "честной" фотографией, на которой позирует на фоне живописных скал без грамма косметики. Фанаты отметили, что она красива в любом образе, даже без макияжа.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 26-летняя испанская модель Джорджина Родригес, которая является возлюбленной португальского футболиста Криштиану Роналду, опубликовала фотографию в одном нижнем белье на фоне новогодней елки.
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