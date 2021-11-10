Девушка Ди Каприо пришла на мероприятие в «голом» платье (ФОТО)

24-летняя Камила Морроне на днях стала гостей мероприятия LACMA Art + Film, организатором которого выступил ее возлюбленный Леонардо Ди Каприо. Девушка блеснула на красной дорожке своим эффектным нарядом, продемонстрировав стройную фигуру.

Камила Морроне | Фото: @camilamorrone

Для светского вечера модель выбрала черное платье с пышным шлейфом, которое было сшито из тонкой просветляющейся ткани, украшенной стразами. Наряд от итальянского бренда Versace идеально подчеркнул фигуру Камилы. Под низ девушка надела бежевое боди, которое создавало "голый" эффект. Свой образ она дополнила черными босоножками на каблуке, а от украшений и других аксессуаров отказалась.

К слову, общих фотографий Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне на мероприятии так и не удалось сделать, поскольку знаменитости прошлись по красной дорожке отдельно. Несмотря на то, что вместе они уже несколько лет, свои отношения официально не подтверждают.





Напомним, известная модель Камила Моронне прокомментировала свою 23-летнюю разницу в возрасте с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Девушка считает, что каждый человек сам должен выбирать, с кем ему встречаться и не обращать внимание на цифры в паспорте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в октябре 2020 года в сети начали ходить слухи о том, что Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом. Об этом якобы рассказали люди из близкого окружения знаменитостей. Но эти сплетни так и остались сплетнями.

Читайте также, что гостей LACMA Art + Film стала известная актриса, звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория. Знаменитость появилась на красной дорожке в черном платье со стразами от модельера Вивьен Вествуд.

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