В платье со стразами: Ева Лонгория покорила красную дорожку (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
На
днях в Лос-Анджеле состоялась светская вечеринка LACMA Art + Film
Gala, на котором ежегодно чествуют деятелей кинематографа. Одной из гостей
мероприятия стала 46-летняя актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева
Лонгория.
Ева Лонгория / Фото:@evalongoria
Знаменитость
появилась на красной дорожке в шикарном длинном платье черного цвета, усыпанном
стразами от британского модельера Вивьен Вествуд. Наряд имел длинный шлейф и
ассиметричное декольте. Свой сексуальный образ Ева Лонгория дополнила объемными
локонами и выразительным макияжем, а из украшений выбрала минималистичные серьги
и несколько колец.
Званый
ужин также посетила Сальма Хайек, Джаред Лето, Пэрис Хилтон, Дакота Джонсон,
Хейли Бибер, Билли Айлиш и другие мировые знаменитости.
Напомним,
недавно актриса Ева Лонгория на своей странице в Instagram опубликовала
солнечный снимок из Мексики, на котором она наслаждается солнечными ваннами.
Ева лежит на кресле-качели в белом бикини с голубым принтом, показывая свой плоский живот и подтянутые ноги.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что необычный наряд, в котором 21-летняя
американская певица Ноа Сайрус, блистала на красной дорожке церемонии
"Грэмми-2021" рассмешил сеть и стал мемом. Девушка пришла в
эпатажном белом наряде от французского бренда Schiaparelli Couture, сзади которого
была огромная драпировка.
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лондонского модельера Richard Quinn, которое входит в коллекцию весна-лето
2020. С его помощью актриса на международном кинофестивале выглядела стильно,
красиво и элегантно.
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