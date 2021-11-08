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В платье со стразами: Ева Лонгория покорила красную дорожку (ФОТО)

Американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала красивый и стильный образ на красной дорожке в Лос-Анджелесе

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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На днях в Лос-Анджеле состоялась светская вечеринка LACMA Art + Film Gala, на котором ежегодно чествуют деятелей кинематографа. Одной из гостей мероприятия стала 46-летняя актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория.

В платье со стразами: Ева Лонгория покорила красную дорожку (ФОТО)

Ева Лонгория / Фото:@evalongoria

Знаменитость появилась на красной дорожке в шикарном длинном платье черного цвета, усыпанном стразами от британского модельера Вивьен Вествуд. Наряд имел длинный шлейф и ассиметричное декольте. Свой сексуальный образ Ева Лонгория дополнила объемными локонами и выразительным макияжем, а из украшений выбрала минималистичные серьги и несколько колец.

В платье со стразами: Ева Лонгория покорила красную дорожку (ФОТО) - фото 2

Званый ужин также посетила Сальма Хайек, Джаред Лето, Пэрис Хилтон, Дакота Джонсон, Хейли Бибер, Билли Айлиш и другие мировые знаменитости.

Напомним, недавно актриса Ева Лонгория на своей странице в Instagram опубликовала солнечный снимок из Мексики, на котором она наслаждается солнечными ваннами. Ева лежит на кресле-качели в белом бикини с голубым принтом, показывая свой плоский живот и подтянутые ноги.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что необычный наряд, в котором 21-летняя американская певица Ноа Сайрус, блистала на красной дорожке церемонии "Грэмми-2021" рассмешил сеть и стал мемом. Девушка пришла в эпатажном белом наряде от французского бренда Schiaparelli Couture, сзади которого была огромная драпировка.

Читайте также, 50-летняя красотка Дженнифер Лопес покорила публику платьем от лондонского модельера Richard Quinn, которое входит в коллекцию весна-лето 2020. С его помощью актриса на международном кинофестивале выглядела стильно, красиво и элегантно.


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