Девушка Леонардо Ди Каприо снялась топлесс (ФОТО)

Виттория Черетти. Фото: instagram / Vittoria Ceretti

Итальянская супермодель Виттория Черетти стала главной героиней пожилого выпуска французского журнала Harper's Bazaar, представив в откровенной минималистической фотосессии. 27-летняя звезда мировых подиумов, встречающаяся с Леонардо Ди Каприо, в который раз привлекла внимание модной индустрии своим нестандартным образом и уверенностью перед камерой.

Для обложки журнала Черетти позировала почти без макияжа, делая акцент на естественной внешности. Центральным элементом одного из образов стал массивный пояс с металлическими бляхами, который модель использовала вместо традиционного украшения на шею. Во время съемок она сочетала разнообразные дизайнерские шорты от бренда Celine, создавая лаконичные, но в то же время эффектные модные образы.

Виттория Черетти. Фото: instagram / Vittoria Ceretti

Виттория Черетти. Фото: instagram / Vittoria Ceretti

Виттория Черетти. Фото: instagram / Vittoria Ceretti

Несмотря на постоянное внимание к личной жизни, Черетти давно зарекомендовала себя как одна из самых успешных моделей современности. Она дебютировала в мире высокой моды в 14-летнем возрасте и стала участником показов ведущих мировых брендов. Сегодня ее имя регулярно появляется в рейтингах самых влиятельных моделей поколения.

Модель также известна своим участием в экологических и благотворительных инициативах. В интервью для модных изданий она неоднократно отмечала, что стремится, чтобы ее воспринимали прежде всего как профессионалку. По ее словам, ей не нравится определение "девушка Ди Каприо", ведь такие ярлыки омрачают собственные достижения и многолетнюю карьеру в индустрии моды.

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