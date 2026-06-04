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Дівчина Леонардо Ді Капріо знялася топлес (ФОТО)

Супермодель Вітторія Черетті стала героїнею літнього номера Harper’s Bazaar.

4 червня 2026, 14:45
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Slava Kot

Італійська супермодель Вітторія Черетті стала головною героїнею літнього випуску французького журналу Harper’s Bazaar, представши у відвертій мінімалістичній фотосесії. 27-річна зірка світових подіумів, яка зустрічається з Леонардо Ді Капріо, вкотре привернула увагу модної індустрії своїм нестандартним образом та впевненістю перед камерою.

Дівчина Леонардо Ді Капріо знялася топлес (ФОТО)

Вітторія Черетті. Фото: instagram / Vittoria Ceretti

Для обкладинки журналу Черетті позувала майже без макіяжу, роблячи акцент на природній зовнішності. Центральним елементом одного з образів став масивний пояс із металевими бляхами, який модель використала замість традиційної прикраси на шию. Під час зйомок вона поєднувала різноманітні дизайнерські шорти від бренду Celine, створюючи лаконічні, але водночас ефектні модні образи.

Дівчина Леонардо Ді Капріо знялася топлес (ФОТО) - фото 2

Вітторія Черетті. Фото: instagram / Vittoria Ceretti

Дівчина Леонардо Ді Капріо знялася топлес (ФОТО) - фото 2

Вітторія Черетті. Фото: instagram / Vittoria Ceretti

Дівчина Леонардо Ді Капріо знялася топлес (ФОТО) - фото 2

Вітторія Черетті. Фото: instagram / Vittoria Ceretti

Попри постійну увагу до її особистого життя, Черетті давно зарекомендувала себе як одна з найуспішніших моделей сучасності. Вона дебютувала у світі високої моди у 14-річному віці та згодом стала учасницею показів провідних світових брендів. Сьогодні її ім’я регулярно з’являється у рейтингах найвпливовіших моделей покоління.

Модель також відома своєю участю в екологічних та благодійних ініціативах. В інтерв’ю для модних видань вона неодноразово наголошувала, що прагне, аби її сприймали насамперед як професіоналку. За її словами, їй не подобається визначення "дівчина Ді Капріо", адже такі ярлики затьмарюють власні досягнення та багаторічну кар’єру в індустрії моди.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому Леонардо Ді Капріо відростив довгі вуса.

Також "Коментарі" писали, що названо найгарячішу акторку Голлівуду. Вона обійшла Марго Роббі та Сідні Свіні.



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Джерело: https://www.instagram.com/p/DZIj0ucGZ3M/?img_index=1
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