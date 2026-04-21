Девушка отдала 100 тыс. долларов, чтобы стать Барби: как выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Девушка отдала 100 тыс. долларов, чтобы стать Барби: как выглядит (ФОТО)

Аманда Николь совершила десятки пластических операций и потратила около 100 тысяч долларов, чтобы приблизиться к образу Барби.

21 апреля 2026, 07:45
Slava Kot

32-летняя блоггерша Аманда Николь стала известна благодаря радикальной трансформации внешности. Женщина призналась, что потратила около 100 тысяч долларов на пластические операции и косметические процедуры, стремясь приблизиться к образу легендарной куклы Барби.

Аманда Николь. Фото: instagram/the_amanda_nicole/

История Аманды Николь началась еще в 2015 году, когда она решила кардинально изменить жизнь. Сначала блогерша сосредоточилась на похудении и с помощью тренера снизила вес с 84 до 52 килограммов.

После этого Аманда начала серию пластических операций. По ее словам, она перенесла следующие косметические процедуры: увеличение груди, три операции по коррекции ягодиц, ринопластику, стоматологические процедуры, коррекцию губ, подтяжку шеи и липосакцию подбородка.

Аманда Николь до и после пластических операций. Фото: instagram/the_amanda_nicole/

Аманда Николь. Фото: instagram/the_amanda_nicole/

Кроме того, блоггер регулярно использует ботокс, занимается с персональным тренером и тратит значительные суммы на уход за волосами.

"Пластические хирурги стоят в очереди, чтобы оперировать меня. Я потратила, пожалуй, около 100 тысяч долларов на свое тело после разбитого сердца… Многие операции бесплатно, чтобы продвигать врачей. Часто врачи обращаются ко мне в личных сообщениях и хотят работать со мной, потому что я несколько раз стала вирусной благодаря своим изменениям к лучшему", – пояснила Аманда.

Сегодня за ее страницей следят более 8 миллионов подписчиков, а сама она называет свою фигуру "идеальной". Трансформация Аманды Николь вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Часть аудитории восхищается уверенностью блоггера и ее открытостью.

Аманда Николь. Фото: instagram/the_amanda_nicole/

Другие пользователи критикуют чрезмерное увлечение пластическими операциями и ставят под сомнение последствия таких изменений в будущем, в частности среди комментариев были: "Хуже всего то, что они считают себя хорошими"; "Я не могу на это смотреть, просто смешно"; "Как эти тела будут смотреться в пожилом возрасте?".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шеф-повар Эктор Хименес-Браво сделал пластику на лице.

Также "Комментарии" писали, что умерла "живая Барби", которая сделала 27 пластических операций, чтобы стать похожей на куклу.



