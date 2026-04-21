Дівчина віддала 100 тис. доларів, щоб стати Барбі: як виглядає (ФОТО)

32-річна блогерка Аманда Ніколь стала відомою завдяки радикальній трансформації зовнішності. Жінка зізналася, що витратила близько 100 тисяч доларів на пластичні операції та косметичні процедури, прагнучи наблизитися до образу легендарної ляльки Барбі.

Аманда Ніколь. Фото: instagram/the_amanda_nicole/

Історія Аманди Ніколь почалася ще у 2015 році, коли вона вирішила кардинально змінити життя. Спочатку блогерка зосередилася на схудненні та за допомогою тренера знизила вагу з 84 до 52 кілограмів.

Після цього Аманда почала серію пластичних операції. За її словами, вона перенесла такі косметичні процедури: збільшення грудей, три операції з корекції сідниць, ринопластику, стоматологічні процедури, корекцію губ, підтяжку шиї та ліпосакцію підборіддя.

Аманда Ніколь до та після пластичних операції. Фото: instagram/the_amanda_nicole/

Крім того, блогерка регулярно використовує ботокс, займається з персональним тренером та витрачає значні суми на догляд за волоссям.

"Пластичні хірурги стоять у черзі, щоб оперувати мене. Я витратила, мабуть, близько 100 тисяч доларів на своє тіло після розбитого серця… Багато операцій безкоштовно, щоб просувати лікарів. Часто лікарі звертаються до мене в особистих повідомленнях і хочуть працювати зі мною, тому що я кілька разів стала вірусною завдяки своїм змінам на краще", — пояснила Аманда.

Сьогодні за її сторінкою стежать понад 8 мільйонів підписників, а сама вона називає свою фігуру "ідеальною". Трансформація Аманда Ніколь викликала неоднозначну реакцію в інтернеті. Частина аудиторії захоплюється впевненістю блогерки та її відкритістю.

Аманда Ніколь. Фото: instagram/the_amanda_nicole/

Інші користувачі критикують надмірне захоплення пластичними операціями та ставлять під сумнів наслідки таких змін у майбутньому, зокрема серед коментарів були: "Найгірше те, що вони вважають себе гарними"; "Я не можу на це дивитися, просто смішно"; "Як ці тіла будуть виглядати в літньому віці?".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво зробив пластику на лиці.

Також "Коментарі" писали, що померла "жива Барбі", яка зробила 27 пластичних операцій, щоб стати схожою на ляльку.