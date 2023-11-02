Дочь Заворотнюк рассказала новые подробности о состоянии актрисы

Дочь тяжело больной российской звезды Анастасии Заворотню к Анна, которая проводит лакшеры-жизнь и живет на две страны – РФ и богатые Эмираты, недавно сообщила о том, как чувствует себя ее больная мать.

Анастасия Заворотнюк (фото из открытых источников)

Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях, в серии вопросов-ответов сторез.

В частности, один из поклонников задал Анне вопрос о состоянии здоровья ее тяжело больной мамы. "Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет. В блоге тоже. Очень болит грудь", — сообщила Анна.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в прошлом году дочка тяжелобольной Заворотнюк рассказала о состоянии матери. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна – опубликовала Instagram-stories, где рассказала о состоянии матери. Артистка с 2019 года борется с онкологией, а именно раком головного мозга.

Члены семьи Заворотнюк неохотно комментируют самочувствие актрисы, предпочитая отнюдь не разглашать информацию о ее лечении и состоянии. Однако Анна призналась поклонникам, что ее мать продолжает бороться с неотступающим недугом. По ее словам, рак головного мозга, диагностированный у артистки несколько лет назад, действительно страшная болезнь. При этом девушка назвала Заворотнюка "воином".

Также "Комментарии" писали о том, что в Сети опубликовали вероятное фото онкобольного Заворотнюка. В социальных сетях разместили вероятное изображение звездной киноактрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет ведет борьбу с тяжелым онкозаболеванием. Об этом сообщает несколько российских медиа, обнародующих фотографию, где якобы сфотографирована актриса. Она сопровождается сообщением, что это – видеокадр с уличных камер видеонаблюдения.

