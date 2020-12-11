«Разбавлю ленту»: Алина Гросу поделилась пикантными снимками

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Светлана Шкурупий
Алина Гросу / фото: starbom
Популярная
исполнительница Алина Гросу активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram
и радует поклонников новыми фотографиями. И на этот раз певица предстала в
довольно пикантном образе.
Алина
Гросу позирует на черном фоне в серебристой маске с заячьими ушками и такого же
цвета бюстгальтере, демонстрируя свою пышную грудь.
Свою
публикацию, которая уже набрала более 14 тысяч лайков знаменитость подписала
так: "Уж лучше было бы, если бы нам нужно было носить такие маски. Разбавлю
ленту неожиданными фото".
Поклонники
исполнительницы пришли в восторг от ее сексуальных фотографий и не скупились на
приятные комплименты. "Секси бомба", "Красотка", "Ух какая сексуальная!", "Красивая
зайка", "Может тебе в playboy снятся?", "Лайк от женатого", "Классно выглядишь!!!!
Умничка!", — прокомментировали фолловеры.
Напомним,
несколько месяцев назад певица Алина Гросу рассказала, что развелась с мужем спустя полгода совместной жизни. Как оказалось, ее экс-супруг Александр Комков внезапно
предложил ей пожить отдельно, а сам ушел к другой женщине, которая намного
старше его. Алина тяжело переживала развод и даже некоторое время боялась
признаться родителям о том, что они Александром больше не вместе.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Алина Гросу в ноябре
2020 года заявила, что пока не готова к новым отношениям, но ко второй попытке официально
создать семью она отнесется намного серьезнее и будет более сознательной. Певица
допускает, что ее вторым мужем может стать творческий человек.
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