«Разбавлю ленту»: Алина Гросу поделилась пикантными снимками

Алина Гросу / фото: starbom

Популярная исполнительница Алина Гросу активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram и радует поклонников новыми фотографиями. И на этот раз певица предстала в довольно пикантном образе.

Алина Гросу позирует на черном фоне в серебристой маске с заячьими ушками и такого же цвета бюстгальтере, демонстрируя свою пышную грудь.

Свою публикацию, которая уже набрала более 14 тысяч лайков знаменитость подписала так: "Уж лучше было бы, если бы нам нужно было носить такие маски. Разбавлю ленту неожиданными фото".

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от ее сексуальных фотографий и не скупились на приятные комплименты. "Секси бомба", "Красотка", "Ух какая сексуальная!", "Красивая зайка", "Может тебе в playboy снятся?", "Лайк от женатого", "Классно выглядишь!!!! Умничка!", — прокомментировали фолловеры.

Напомним, несколько месяцев назад певица Алина Гросу рассказала, что развелась с мужем спустя полгода совместной жизни. Как оказалось, ее экс-супруг Александр Комков внезапно предложил ей пожить отдельно, а сам ушел к другой женщине, которая намного старше его. Алина тяжело переживала развод и даже некоторое время боялась признаться родителям о том, что они Александром больше не вместе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Алина Гросу в ноябре 2020 года заявила, что пока не готова к новым отношениям, но ко второй попытке официально создать семью она отнесется намного серьезнее и будет более сознательной. Певица допускает, что ее вторым мужем может стать творческий человек.

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