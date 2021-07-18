Дорофеева блеснула фигурой в коротких шортах и топе (ФОТО)

31-летняя популярная артистка Надежда Дорофеева прогулялась по Одессе в соблазнительном образе, похваставшись стройной и подтянутой фигурой.

Надя Дорофеева / Фото: @nadyadorofeeva

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых позирует в белых коротких шортах с высокой талией и бахрамой снизу от украинского бренда Ksenia Schnaider. Их стоимость составляет почти 7 тысяч гривен. Шорты она дополнила топом серо-фиолетового цвета и белой жилеткой с накладными карманами.

Трендовый look певицы идеально подчеркнул ее стройную талию и длинные ножки. Свой летний образ Надежда Дорофеева также дополнила массивным колье от компании Acne Studios и солнцезащитными очками.

Публикация певицы за два дня собрала более 130 тысяч лайков и множество комплиментов от поклонников: "Какой стиль. Невероятная", "Какая красивая", "Шикарная", "Надя, ты как всегда красотка", "Икона стиля", "Шикарная фигура", "Самая лучшая певица", "Класс, ты как всегда красотка", — написали фолловеры.

Не воздержался от комментария и муж исполнительницы Владимир Дантес: "Ожог глаз от такой красоты".





Напомним, что соблазнительная Надя Дорофеева умеет эффектно подчеркнуть свои формы удачными нарядами. Фото красавицы в купальнике всегда вызывают особый трепет и ажиотаж среди ее поклонников. Недавно знаменитость опубликовала кадры в нежно-розовом бикини, похваставшись фигурой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Надежда Дорофеева поделилась откровенным снимком в сети, показав трусы черного цвета с изображением скорпиона и татуировку.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!